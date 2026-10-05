Правительство Йемена начало операцию против хуситов в Сане
Международно признанные власти Йемена объявили о начале военной операции «Рассвет Йемена», целью которой заявлено установление контроля над столицей страны Саной, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы). О начале операции сообщил председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими, передает государственное агентство SABA.
Аль-Алими заявил, что операция направлена на восстановление государственных институтов и возвращение Саны под контроль правительства. По его словам, к операции привлечены вооруженные силы и другие военные формирования, поддерживающие президентский совет.
4 октября хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. По словам представителя движения Яхьи Сари, атаки были совершены с применением баллистических ракет и беспилотников.
28 сентября парламент Йемена одобрил введение всеобщей мобилизации для противостояния хуситам по запросу аль-Алими. Срок мобилизации не установлен. За три дня до этого глава президентского совета призвал население сплотиться вокруг вооруженных сил и сил безопасности и пообещал помилование хуситам, которые перейдут на сторону правительства.
В сентябре ситуация в Йемене обострилась. 10 сентября хуситы установили контроль над портовым городом Моха, а затем заняли стратегически важный Дубаб у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. 11 сентября движение заявило об установлении полного контроля над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим.