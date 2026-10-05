Правительство Йемена начало операцию против хуситов в Сане

28 сентября парламент Йемена одобрил введение всеобщей мобилизации для противостояния хуситам по запросу аль-Алими. Срок мобилизации не установлен. За три дня до этого глава президентского совета призвал население сплотиться вокруг вооруженных сил и сил безопасности и пообещал помилование хуситам, которые перейдут на сторону правительства.