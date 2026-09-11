Хуситы установили полный контроль над проливом Баб-эль-Мандеб
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» установило полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, именно переход острова под контроль хуситов позволил движению установить контроль над всем проливом.
Хуситы также взяли под контроль стратегически важный город Дубаб. Дубаб расположен непосредственно у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Благодаря этому город имеет стратегическое значение для контроля над одним из ключевых морских проходов региона. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом.
До этого Высший политический совет Йемена объявил о прекращении военных столкновений на западном побережье страны. В сообщении отмечалось, что решение принято «после разгрома и оттеснения саудовских наемников».
10 сентября йеменские повстанцы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море. 8 сентября хуситы атаковали ракетами и беспилотниками несколько городов Саудовской Аравии, в том числе объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу. В результате пострадали более 70 человек. Саудовская коалиция в ответ усилила удары по позициям хуситов в Йемене и заявила о готовности принять необходимые меры для их сдерживания.