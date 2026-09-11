Хуситы установили полный контроль над проливом Баб-эль-Мандеб

10 сентября йеменские повстанцы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море. 8 сентября хуситы атаковали ракетами и беспилотниками несколько городов Саудовской Аравии, в том числе объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу. В результате пострадали более 70 человек. Саудовская коалиция в ответ усилила удары по позициям хуситов в Йемене и заявила о готовности принять необходимые меры для их сдерживания.