Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,548+0,14%VEON-RX63,9+0,95%MRKS0,475-0,11%IMOEX2 277,34-1,37%RTSI850,51-1,37%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,37-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хуситы установили полный контроль над проливом Баб-эль-Мандеб

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» установило полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом после захвата острова Перим. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, именно переход острова под контроль хуситов позволил движению установить контроль над всем проливом.

Хуситы также взяли под контроль стратегически важный город Дубаб. Дубаб расположен непосредственно у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Благодаря этому город имеет стратегическое значение для контроля над одним из ключевых морских проходов региона. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом.

До этого Высший политический совет Йемена объявил о прекращении военных столкновений на западном побережье страны. В сообщении отмечалось, что решение принято «после разгрома и оттеснения саудовских наемников».

10 сентября йеменские повстанцы захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море. 8 сентября хуситы атаковали ракетами и беспилотниками несколько городов Саудовской Аравии, в том числе объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу. В результате пострадали более 70 человек. Саудовская коалиция в ответ усилила удары по позициям хуситов в Йемене и заявила о готовности принять необходимые меры для их сдерживания.

Читайте также:Как мировые СМИ оценивают последствия наступления хуситов для рынков нефти и США
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте