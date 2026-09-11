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В Йемене объявили о прекращении боев на западном побережье

Татьяна Мозолевская
YAHYA ARHAB \ TASS
YAHYA ARHAB \ TASS

Высший политический совет Йемена объявил о прекращении военных столкновений на западном побережье страны, сообщила Русская служба Гостелерадио Ирана.

В сообщении отмечается, что решение принято «после разгрома и оттеснения саудовских наемников».

10 сентября связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах» захватили портовый город Моха на западном побережье Йемена. После этого повстанцы достигли острова Ханиш в Красном море.

Сейчас гражданская война в Йемене, начавшаяся еще в 2014 г., переживает новый виток эскалации. Конфликт рискует перейти в более разрушительную стадию. 8 августа хуситы нанесли массированный ракетный удар по нефтяной инфраструктуре в саудовских городах Абхе, Джазане, Наджране и Хамис-Мушайте. Атака стала ответом на воздушный налет на тюрьму в северной йеменской провинции Эль-Джауф со стороны Саудовской Аравии.

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