Как мировые СМИ оценивают последствия наступления хуситов для рынков нефти и США

Как мировые СМИ оценивают последствия наступления хуситов для рынков нефти и СШАИздания отмечают усиление позиций Ирана
В сентябре произошел новый виток эскалации между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Поддерживаемое Ираном движение «Ансар Аллах» развернуло масштабное наступление против сил международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Эр-Рияд.
8 сентября хуситы атаковали ракетами и беспилотниками несколько городов Саудовской Аравии, в том числе объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу. В результате пострадали более 70 человек. Саудовская коалиция в ответ усилила удары по позициям хуситов в Йемене и заявила о готовности принять необходимые меры для их сдерживания.
10 сентября хуситы захватили стратегически важный порт Моха и продолжили продвижение в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит один из ключевых маршрутов мировой торговли и поставок энергоресурсов.
«Ведомости» собрали реакцию и аналитику иностранных СМИ о конфликте между хуситами и Эр-Риядом.
«Цены на нефть резко выросли 10 сентября после того, как хуситы захватили стратегически важный прибрежный город в Йемене, приблизившись к Баб-эль-Мандебскому проливу – одному из важнейших маршрутов мировой торговли и экспорта саудовской нефти.
Поскольку Иран уже нарушает движение судов через Ормузский пролив, установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебским проливом может предоставить Тегерану еще один мощный инструмент давления на США и их союзников в Персидском заливе.
Высокопоставленный представитель администрации Трампа дал понять, что главной задачей Вашингтона остается обеспечение безопасности судоходства в Красном море, тогда как основную борьбу с хуситами США намерены оставить региональным партнерам».
«Если хуситы получат контроль над [Баб-эль-Мандебским] проливом на противоположной от Ормузского пролива стороне Аравийского полуострова, это может дать их союзнику Ирану критическое преимущество в войне с США. Речь идет о возможности ограничить поставки еще через один важнейший транзитный коридор и спровоцировать новый скачок цен на нефть.
Кроме того, это может осложнить Трампу выход из войны, которая уже негативно отразилась на электоральных перспективах республиканской партии перед ноябрьскими промежуточными выборами».
«Успешное наступление усиливает угрозу саудовскому экспорту нефти в момент, когда Иран ограничивает поставки через стратегически важный Ормузский пролив на противоположной стороне Аравийского полуострова. Саудовская Аравия поддерживала объемы экспорта, перекачивая нефть через пустыню к Красному морю, однако атаки хуситов осложнили и этот альтернативный маршрут.
Эскалация боев в Йемене стала самой серьезной за последние годы и показывает, как война с Ираном усиливает нестабильность по всему Ближнему Востоку и повышает риск новых перебоев глобальных поставок энергоресурсов. Закрытие Ираном Ормузского пролива уже привело к крупнейшему нарушению поставок нефти за последнее время.
Кроме того, происходящее вновь втягивает Эр-Рияд в гражданскую войну в Йемене – конфликт, из которого Саудовская Аравия долго пыталась выйти после дорогостоящего вмешательства, начавшегося около десяти лет назад и так и не приведшего к вытеснению хуситов».
«Обеспокоенные инвесторы в крупнейших экономиках начали распродавать государственные облигации, повышая стоимость заимствований, поскольку резкий рост цен на нефть усилил опасения по поводу ускорения инфляции. 10 сентября стоимость барреля нефти выросла на 6%, превысив $107. Рост произошел на фоне опасений, что продвижение хуситов вдоль побережья Красного моря в Йемене может создать угрозу экспорту саудовской нефти.
В США распродажа 10 сентября подняла доходность десятилетних государственных облигаций до 4,92% – максимального уровня с 2023 г.
Стоимость долгосрочных заимствований также продолжила расти: доходность 30-летних облигаций достигла максимума с 2007 г. Это произошло несмотря на прямое вмешательство министра финансов США Скотта Бессента в долговой рынок 9 сентября».
«На йеменском направлении стратегия Эр-Рияда в целом заключается в усилении давления на хуситов через увеличение поддержки правительственных сил Йемена – но без непосредственного вовлечения саудовских войск в еще одну дорогостоящую и затяжную войну, рассказали источники Al-Monitor.
Расчет состоит в том, чтобы давлением на хуситов внутри Йемена получить рычаги для переговоров и заставить их не препятствовать экспорту саудовской нефти через Баб-эль-Мандеб, а также прекратить атаки на территорию королевства, в том числе на саудовские нефтяные танкеры.
На данном этапе Эр-Рияд, скорее всего, не станет задействовать Мекканский оборонный пакт, поскольку он еще находится на ранней стадии как в оперативном, так и в институциональном плане. Кроме того, Турция и Пакистан имеют общие границы с Ираном, и ни одна из стран не хочет втягиваться в войну, в которой у них нет непосредственных интересов и которая может быть воспринята как направленная против Тегерана».
«Падение Мохи стало кульминацией масштабного наступления хуситов, которое выявило уязвимости в обороне сил, поддерживающих правительство.
Сотни женщин и детей покинули Моху и направились в контролируемые правительством провинции Лахдж и Аден. Усиление боевых действий также грозит усугубить и без того тяжелый гуманитарный кризис в провинциях Таиз и Ходейда, где за последние две недели из-за столкновений были вынуждены покинуть свои дома более 20 000 человек».