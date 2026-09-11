Как мировые СМИ оценивают последствия наступления хуситов для рынков нефти и США

На данном этапе Эр-Рияд, скорее всего, не станет задействовать Мекканский оборонный пакт, поскольку он еще находится на ранней стадии как в оперативном, так и в институциональном плане. Кроме того, Турция и Пакистан имеют общие границы с Ираном, и ни одна из стран не хочет втягиваться в войну, в которой у них нет непосредственных интересов и которая может быть воспринята как направленная против Тегерана».