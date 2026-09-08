В Саудовской Аравии при атаке хуситов пострадали 73 человека
Не менее 73 человек, включая женщин и детей, пострадали в результате атак йеменского движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии. Об этом сообщило государственное агентство SPA со ссылкой на официального представителя аравийской коалиции бригадного генерала Турки аль-Малики.
По данным агентства, под удар попали гражданские и экономические объекты в четырех городах королевства. Речь идет об Абхе, Хамис-Мушайте, Джизане и Наджране.
Представитель аравийской коалиции заявил, что командование намерено принять меры в ответ на действия хуситов. По его словам, коалиция будет противодействовать атакам движения.
В Минэнерго Саудовской Аравии сообщили об атаке на несколько южных регионов страны, есть пострадавшие. По данным ведомства, на нескольких энергетических объектах была приостановлена работа из-за пожаров. Спецслужбы занимаются устранением последствий ударов.
24 августа йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному танкеру Amzan, принадлежащему Саудовской Аравии, в северной части Красного моря. 20 августа хуситы атаковали беспилотником объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран. По данным Saba, это было ответом на нарушения суверенитета Йемена саудовскими военными самолетами и их проникновение в северо-восточное воздушное пространство провинции Саада.
28 августа The New York Times со ссылкой источники писала, что Саудовская Аравия готовится к возобновлению масштабной войны против хуситов. По данным газеты, напряженность резко выросла после нескольких недель атак хуситов на саудовские суда, аэропорты и нефтяные объекты. NYT отмечала, что новый виток войны может открыть еще один фронт в противостоянии США и Ирана, который остается главным союзником хуситов.