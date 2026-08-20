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Хуситы атаковали аэропорт и объекты Aramco в Саудовской Аравии

Татьяна Мозолевская

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками аэропорт и объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.

По его словам, в рамках двух операций был атакован «чувствительный объект» в аэропорту Наджрана, а также объект Aramco в этом же городе. Хуситы утверждают, что обе атаки достигли поставленных целей.

В движении заявили, что удары стали ответом на действия Саудовской Аравии в воздушном пространстве йеменской провинции Саада. Хуситы также пообещали продолжить отвечать на предполагаемые нарушения воздушного пространства страны.

14 августа хуситы также нанесли удар по объекту Saudi Aramco.

9 августа йеменские хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по порту Моха на западе Йемена. Al Arabiya предполагал, что целью ударов могли стать саудовские военные поставки, предназначавшиеся для действующих в Йемене сил, которые поддерживает Саудовская Аравия.

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