Хуситы атаковали аэропорт и объекты Aramco в Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали беспилотниками аэропорт и объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.
По его словам, в рамках двух операций был атакован «чувствительный объект» в аэропорту Наджрана, а также объект Aramco в этом же городе. Хуситы утверждают, что обе атаки достигли поставленных целей.
В движении заявили, что удары стали ответом на действия Саудовской Аравии в воздушном пространстве йеменской провинции Саада. Хуситы также пообещали продолжить отвечать на предполагаемые нарушения воздушного пространства страны.
14 августа хуситы также нанесли удар по объекту Saudi Aramco.
9 августа йеменские хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по порту Моха на западе Йемена. Al Arabiya предполагал, что целью ударов могли стать саудовские военные поставки, предназначавшиеся для действующих в Йемене сил, которые поддерживает Саудовская Аравия.