Хуситы атаковали порт Моха в Йемене
Йеменские хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по порту Моха на западе Йемена. Об этом сообщила Al Arabiya.
По данным корреспондента телеканала, порт подвергся атаке более 15 беспилотников. Одновременно в городе Моха прогремели как минимум четыре взрыва. Средства противовоздушной обороны йеменской армии смогли сбить несколько дронов.
Предполагается, что целью ударов могли стать саудовские военные поставки, предназначавшиеся для действующих в Йемене сил, которые поддерживает Саудовская Аравия.
9 августа йеменская группировка «Ансар Аллах» взяла на себя ответственность за атаку на нефтяной объект саудовской компании Saudi Aramco в городе Джизан. В заявлении хуситов утверждается, что удар был нанесен дронами. Атака стала ответом на удары саудовских БПЛА по йеменским провинциям Саада и Хадджа.
7 августа хуситы заявили о нанесении удара по военному объекту сил, поддерживаемых Саудовской Аравией, в провинции Мариб.