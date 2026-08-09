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Хуситы атаковали порт Моха в Йемене

Ведомости

Йеменские хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по порту Моха на западе Йемена. Об этом сообщила Al Arabiya.

По данным корреспондента телеканала, порт подвергся атаке более 15 беспилотников. Одновременно в городе Моха прогремели как минимум четыре взрыва. Средства противовоздушной обороны йеменской армии смогли сбить несколько дронов.

Предполагается, что целью ударов могли стать саудовские военные поставки, предназначавшиеся для действующих в Йемене сил, которые поддерживает Саудовская Аравия.

Кто такие йеменские хуситы

Политика / Международные отношения

9 августа йеменская группировка «Ансар Аллах» взяла на себя ответственность за атаку на нефтяной объект саудовской компании Saudi Aramco в городе Джизан. В заявлении хуситов утверждается, что удар был нанесен дронами. Атака стала ответом на удары саудовских БПЛА по йеменским провинциям Саада и Хадджа.

7 августа хуситы заявили о нанесении удара по военному объекту сил, поддерживаемых Саудовской Аравией, в провинции Мариб.

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