Хуситы атаковали порт Моха в Йемене

9 августа йеменская группировка «Ансар Аллах» взяла на себя ответственность за атаку на нефтяной объект саудовской компании Saudi Aramco в городе Джизан. В заявлении хуситов утверждается, что удар был нанесен дронами. Атака стала ответом на удары саудовских БПЛА по йеменским провинциям Саада и Хадджа.