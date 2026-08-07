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Хуситы атаковали военную базу просаудовских сил в Йемене

Ведомости

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара по военному объекту сил, поддерживаемых Саудовской Аравией, в провинции Мариб. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

По словам представителя движения, атака была проведена с применением ракет и беспилотников по лагерю Сахн-эль-Джинн.

5 августа Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил движения писал, что йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. По его словам, судно было поражено, после чего было вынуждено изменить курс и вернуться обратно. Атака стала частью реализации решения о запрете морского судоходства для Саудовской Аравии в рамках принципа «блокада в ответ на блокаду». Он также отметил, что вооруженные силы Йемена «тщательно отслеживают все перемещения саудовских нефтяных судов».

27 июля хуситы заявили о нанесении ударов по объектам, обеспечивающим транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря. 25 июля «Ансар Аллах» заявило о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии. Агентсво Fars сообщило о том, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах Saudi Aramco в городе Джизан.

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