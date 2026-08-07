Хуситы атаковали военную базу просаудовских сил в Йемене

5 августа Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил движения писал, что йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. По его словам, судно было поражено, после чего было вынуждено изменить курс и вернуться обратно. Атака стала частью реализации решения о запрете морского судоходства для Саудовской Аравии в рамках принципа «блокада в ответ на блокаду». Он также отметил, что вооруженные силы Йемена «тщательно отслеживают все перемещения саудовских нефтяных судов».