Хуситы ударили по саудовскому танкеру Daisy в Аденском заливе
Йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. Об этом пишет Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил движения.
По его словам, судно было поражено, после чего было вынуждено изменить курс и вернуться обратно.
Представитель хуситов заявил, что атака стала частью реализации решения о запрете морского судоходства для Саудовской Аравии в рамках принципа «блокада в ответ на блокаду». Он также отметил, что вооруженные силы Йемена «тщательно отслеживают все перемещения саудовских нефтяных судов».
Кроме того, представитель движения предупредил, что хуситы не позволят ни одному саудовскому судну проходить через Красное море – как с южной, так и с северной стороны – до тех пор, пока, по их словам, «не будут выполнены требования йеменского народа и не будет снята блокада».
27 июля хуситы заявили о нанесении ударов по объектам, обеспечивающим транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря.
Ранее «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии. Агентство Fars сообщило о том, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах Saudi Aramco в городе Джизан.