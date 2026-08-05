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Хуситы ударили по саудовскому танкеру Daisy в Аденском заливе

Ведомости

Йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. Об этом пишет Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил движения.

По его словам, судно было поражено, после чего было вынуждено изменить курс и вернуться обратно.

Представитель хуситов заявил, что атака стала частью реализации решения о запрете морского судоходства для Саудовской Аравии в рамках принципа «блокада в ответ на блокаду». Он также отметил, что вооруженные силы Йемена «тщательно отслеживают все перемещения саудовских нефтяных судов».

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Политика / Международные новости

Кроме того, представитель движения предупредил, что хуситы не позволят ни одному саудовскому судну проходить через Красное море – как с южной, так и с северной стороны – до тех пор, пока, по их словам, «не будут выполнены требования йеменского народа и не будет снята блокада».

27 июля хуситы заявили о нанесении ударов по объектам, обеспечивающим транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря. 

Ранее «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии. Агентство Fars сообщило о том, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах Saudi Aramco в городе Джизан.

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