Перемирие завершили удары США и Саудовской Аравии по иранским союзникам в Ираке

Перемирие завершили удары США и Саудовской Аравии по иранским союзникам в ИракеИм предшествовал провал переговоров по Ормузском проливу
США и Иран на шестой день неофициального перемирия 29 июля возобновили боевые действия на Ближнем Востоке. С одной стороны, американские и саудовские ВВС в ходе совместной операции впервые с начала войны нанесли воздушный удар по объектам проиранских шиитских подразделений «Сил народной мобилизации» в Ираке («Хашд аш-Шааби»). С другой – иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил баллистические ракеты по авиабазе Муваффак Салти и штаб-квартире американского Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) в Иордании, передает IRNA.
До этого КСИР атаковал три танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив по не согласованному Тегераном маршруту. Ударам 29 июля подверглись не только иранские прокси в Ираке, но и территория самого Ирана. В частности, власти иранской провинции Западный Азербайджан сообщили об атаке, передает агентство Fars. Новый виток эскалации начался на фоне провала ирано-оманских переговоров по поводу режима судоходства в Ормузском проливе.
США и Саудовская Аравия вместе ударили по объектам материально-технического обеспечения и складам оружия «Хашд аш-Шааби» на востоке Ирака в ответ на причастность движения к недавним атакам на саудовские энергетические объекты, сообщили в минобороны королевства и CENTCOM. В иракском формировании назвали обвинения «выдумками». Всего в результате американо-саудовского налета погибло по меньшей мере 20 человек, еще 32 иракца получили ранения.
Вскоре американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News назвал военизированные формирования «Хашд аш-Шааби» «раковой опухолью для всего мира». Он также обещал продолжить атаки на поддерживаемые Ираном группировки на Ближнем Востоке.
Позже председатель иракского «Национального движения шиитов» и один из влиятельных политиков в Ираке – Муктада ас-Садр осудил атаки США и Саудовской Аравии и призвал Багдад как можно скорее принять необходимые меры для безопасности страны. А премьер Ирака Али аз-Зайди отменил запланированный на 8 августа визит в Эр-Рияд, сообщил Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Несмотря на американо-саудовские бомбардировки, Ирак не станет включаться в ближневосточный конфликт и попытается дистанцироваться от событий, уверен доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Страна находится меж двух огней: с одной стороны, Тегеран за счет своих прокси сохраняет влияние на соседнюю республику, с другой – Багдад поддерживает хорошие отношения с Эр-Риядом.
«Саудовская Аравия фактически ведет с хуситами войну на территории сопредельных государств, а США будто бы вовлекают саудитов в войну. Хотя Трамп, вероятно, не заинтересован в расширении конфликта, он, по всей видимости, держит региональных союзников в запасе на случай большой войны», – допустил аналитик.
Иранские прокси в составе иракской армии
Эскалация произошла после того, как Тегеран отверг предложение оманских властей о совместном управлении Ормузским проливом, которое включало бы еще добровольный сбор за проход судов, написали 29 июля Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Неформально начало ирано-оманского диалога 24 июля стало поводом для военной передышки.
Как отмечают собеседники западных СМИ, оманский план был согласован с другими государствами Персидского залива и за его основу был взят режим Малаккского пролива в Юго-Восточной Азии, где Индонезия, Малайзия и Сингапур взимают с кораблей добровольные взносы для поддержания судоходства, охраны окружающей среды и поисково-спасательных операций.
Осведомленный о ходе омано-иранских переговоров иранский чиновник назвал Reuters оманский план «необоснованным» и не отвечающим интересам Ирана. Накануне замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади в эфире иранского гостелевидения заявил, что Тегеран отверг предложение Маската о привлечении третьей стороны к разминированию южного маршрута в Ормузе, чтобы сохранить контроль над акваторией. По его словам, попытки США обеспечить проход судов по южному маршруту в обход иранских правил стали причиной эскалации.
С начала ближневосточной войны Тегеран настаивает на единоличном контроле Ормузского пролива и по заранее согласованному иранцами маршруту, который проходит ближе к иранскому берегу, чем довоенный. В свою очередь, США выступают за восстановление довоенного статус-кво.
Иран намерен удерживать Ормуз, чтобы обеспечить контроль над движением судов, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Официальная позиция иранцев – маршрут должен целиком находиться в иранских территориальных водах, другой – частично вдоль других прибрежных государств, напомнил эксперт. По его мнению, хотя американо-саудовские удары по Ираку повышают риск разрастания ближневосточного пожара на другие страны, пока это маловероятно. «Тегеран не заинтересован в расширении войны, у иранского руководства хватает проблем внутри страны. Максимум – взаимные удары ракет и дронов», – отметил иранист.
По мнению Васькина, Тегеран в текущей эскалации за счет атак на американские объекты в регионе пытается повысить издержки американцев от продолжения конфликта, а также добиться признания сохранения как минимум совместного с Оманом контроля над Ормузским проливом.
Неуступчивость Ирана на переговорах с Оманом – элемент торга в конфликте с США, заметил Гасанов. По его мнению, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом – страховка на тот случай, если американцы не примут иранские условия и не снимут с иранцев санкции, а также не вернут им замороженные активы. За счет повышения ставок и в преддверии выборов в конгресс иранцы пытаются выторговать для себя более выгодные условия мирной сделки. «Кроме того, за счет пошлин в Ормузском проливе Тегеран рассчитывает покрыть ущерб от бомбардировок и пополнить финансы, если Вашингтон не вернет их активы», – допустил политолог.