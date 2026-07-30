Перемирие завершили удары США и Саудовской Аравии по иранским союзникам в Ираке

Неуступчивость Ирана на переговорах с Оманом – элемент торга в конфликте с США, заметил Гасанов. По его мнению, сохранение иранского контроля над Ормузским проливом – страховка на тот случай, если американцы не примут иранские условия и не снимут с иранцев санкции, а также не вернут им замороженные активы. За счет повышения ставок и в преддверии выборов в конгресс иранцы пытаются выторговать для себя более выгодные условия мирной сделки. «Кроме того, за счет пошлин в Ормузском проливе Тегеран рассчитывает покрыть ущерб от бомбардировок и пополнить финансы, если Вашингтон не вернет их активы», – допустил политолог.