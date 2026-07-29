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Трамп назвал шиитские военные группировки «раковой опухолью для всего мира»

Ведомости

Иракские шиитские военные группировки, поддерживаемые Ираном, это «раковая опухоль для всего мира». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп сообщил, что ночные удары США и Саудовской Аравии по поддерживаемым Ираном шиитским ополчениям в Ираке были согласованы с иракским правительством. Он добавил, что Вашингтон рассматривает возможность дополнительных предупреждений в адрес связанных с Ираном группировок.

Днем Трамп в интервью Fox News также пригрозил сильными ударами по Ирану в качестве ответной меры на обстрел военнослужащих в Иордании. По словам главы Белого дома, ракеты были перехвачены до того, как смогли достичь целей.

26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламская Республика не рассматривает соседние государства Ближнего Востока в качестве противников, а все ее действия направлены исключительно против США. Он подчеркнул, что по окончании противостояния Тегеран намерен вернуться к диалогу и предпринять шаги по восстановлению доверия со странами региона. 24 июля КСИР заявил об атаке Ирана на американские базы в Иордании и Ираке, а также уничтожении нескольких истребителей и систему ПВО Patriot. В этот же день военные страны ударили по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

При этом Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Трампа о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов.

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