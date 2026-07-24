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Иран атаковал американские военные объекты в Иордании и Ираке

Ведомости

Иран атаковал американские базы в Иордании и Ираке, а также уничтожил несколько истребителей и систему ПВО Patriot. Об это сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает IRIB.

Иранские военные ударили по базе США Аль-Азраке в Иордании, разрушили казарму и ранили несколько американских военных. На этой же территории нанесен урон нескольким самолетам.

В иракском Эрбиле повреждена казарма, а также разведывательный аэростат и система ПВО Patriot, заявили в КСИРе.

Днем ранее иранские военные поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).

В ночь на 23 июля военные США нанесли новый удар по Ирану. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.

В тот же день сенат США не поддержал проект резолюции, направленный на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении конфликта с Ираном. Против документа выступили 49 членов сената, тогда как 47 законодателей проголосовали за его принятие.

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