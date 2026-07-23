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Главная / Политика /

США провели очередную серию ударов по Ирану

Ведомости

Военные США завершили новый раунд атак на Иран. Удары наносятся 12-ю ночь подряд, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

По данным CENTCOM, очередной удар по Исламской Республике был нанесен в 22:30 22 июля по восточному времени (06:30 23 июля мск). Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».

На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.

Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям за атаки по судам

Политика / Международные новости

23 июля представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что КСИР предупредил судоходные компании об опасности использования южного маршрута Ормузского пролива. По его словам, маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован в целях безопасности и прохождение судов по этому направлению может создать риски для компаний, работающих в регионе.

22 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона реагировать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.

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