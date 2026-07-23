США провели очередную серию ударов по Ирану
Военные США завершили новый раунд атак на Иран. Удары наносятся 12-ю ночь подряд, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
По данным CENTCOM, очередной удар по Исламской Республике был нанесен в 22:30 22 июля по восточному времени (06:30 23 июля мск). Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».
На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.
23 июля представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что КСИР предупредил судоходные компании об опасности использования южного маршрута Ормузского пролива. По его словам, маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован в целях безопасности и прохождение судов по этому направлению может создать риски для компаний, работающих в регионе.
22 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона реагировать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.