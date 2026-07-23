КСИР заминировал южные маршруты Ормузского пролива
Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил судоходные компании об опасности использования южного маршрута Ормузского пролива. Об этом заявил представитель КСИР Хосейн Мохеби в социальной сети X.
По его словам, маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован в целях безопасности. Мохеби предупредил: «Не дайте США себя обмануть».
Представитель КСИР добавил, что прохождение судов по этому направлению может создать риски для компаний, работающих в регионе.
22 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона отвечать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.
20 июля США начали новый раунд ударов по Ирану в 16:00 по восточному времени (23:00 мск). Очередная серия ударов была направлена на ослабление иранских военных сил, которые используются для атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, заявили в CENTCOM.