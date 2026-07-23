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КСИР заминировал южные маршруты Ормузского пролива

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил судоходные компании об опасности использования южного маршрута Ормузского пролива. Об этом заявил представитель КСИР Хосейн Мохеби в социальной сети X.

По его словам, маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован в целях безопасности. Мохеби предупредил: «Не дайте США себя обмануть».

Представитель КСИР добавил, что прохождение судов по этому направлению может создать риски для компаний, работающих в регионе.

22 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона отвечать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.

МИД Ирана: удары США нарушают международное право

Политика / Международные новости

На встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме 21 июля американский лидер также угрожал ударами по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. 20 июля Трамп сообщил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного.

20 июля США начали новый раунд ударов по Ирану в 16:00 по восточному времени (23:00 мск). Очередная серия ударов была направлена на ослабление иранских военных сил, которые используются для атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, заявили в CENTCOM.

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