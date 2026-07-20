США начали новый раунд ударов по Ирану

В ночь на 20 июля иранские военные поразили радарную систему, склад оборудования и ангар с американскими БПЛА в Кувейте. Атаки пришлись на базу «Али-ас-Салем». На пораженном складе хранились беспилотники MQ9 США. Кроме того, представители иранской армии сообщили, что целью обстрелов баллистическими ракетами также стали американские самолеты в аэропорту Иордании «Акаба». Кроме того, в результате атак взорвались два нефтяных танкера, которые пытались пройти по южному маршруту через Ормузский пролив.