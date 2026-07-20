США начали новый раунд ударов по Ирану
США начали новый раунд ударов по Ирану в 16:00 по восточному времени (23:00 мск). Об этом сообщило Центральное командование ВС Штатов (CENTCOM) в соцсети Х.
Очередная серия ударов направлена на ослабление иранских военных сил, которые используются для атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, заявили в CENTCOM.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного. По его словам, эта директива была передана главе Пентагона Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем военным руководителям.
В ночь на 20 июля иранские военные поразили радарную систему, склад оборудования и ангар с американскими БПЛА в Кувейте. Атаки пришлись на базу «Али-ас-Салем». На пораженном складе хранились беспилотники MQ9 США. Кроме того, представители иранской армии сообщили, что целью обстрелов баллистическими ракетами также стали американские самолеты в аэропорту Иордании «Акаба». Кроме того, в результате атак взорвались два нефтяных танкера, которые пытались пройти по южному маршруту через Ормузский пролив.