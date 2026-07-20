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Иран уничтожил ангар с американскими беспилотниками в Кувейте

Ведомости

Иранские военные ночью поразили радарную систему, склад оборудования и ангар с американскими БПЛА в Кувейте. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает агентство Fars.

Атаки пришлись на базу «Али-ас-Салем» в Кувейте. На пораженном складе хранились беспилотники MQ9 США. КСИР также обратился к народу Кувейта, заявив, что территория страны не должна быть убежищем для террористической армии США.

20 июля представители иранской армии сообщили, что целью обстрелов баллистическими ракетами также стали американские самолеты в аэропорту Иордании «Акаба». Кроме того, в результате атак взорвались два нефтяных танкера, которые пытались пройти по южному маршруту через Ормузский пролив.

17 июля США вновь атаковали территорию Ирана. Центральное командование объявило, что целью операции является дальнейшее снижение военного потенциала исламской республики в соответствии с распоряжением президента США.

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