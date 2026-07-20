Иран уничтожил ангар с американскими беспилотниками в Кувейте

20 июля представители иранской армии сообщили, что целью обстрелов баллистическими ракетами также стали американские самолеты в аэропорту Иордании «Акаба». Кроме того, в результате атак взорвались два нефтяных танкера, которые пытались пройти по южному маршруту через Ормузский пролив.