США начали седьмую волну ударов по Ирану

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом армия США сообщила в соцсети Х.



Как говорится в сообщении командования, атака началась в 15:00 по восточному времени США (23:00 мск) и стала уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские военные наносят удары по исламской республике.