США начали седьмую волну ударов по Ирану
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом армия США сообщила в соцсети Х.
Как говорится в сообщении командования, атака началась в 15:00 по восточному времени США (23:00 мск) и стала уже седьмой ночью подряд, в течение которой американские военные наносят удары по исламской республике.
В CENTCOM заявили, что целью операции является дальнейшее снижение военного потенциала Ирана в соответствии с распоряжением президента США.
Тем временем иранское агентство Fars сообщило, что в районе города Сирик были слышны несколько взрывов.
17 июля советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат атаки на исламскую республику в течение ближайших двух-трех дней.
16 июля США нанесли удар по иранскому городу Бендер-Хомейни, в результате атаки был поврежден мост, соединяющий Бендер-Аббас и Ларс.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.