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КСИР заявил об атаках на американские базы в Кувейте и Катаре

Ведомости

Иранские военные ударили по военным базам США в Кувейте и Катаре, сообщил Корпус стражей исламской революции, передает агентство Fars.

По данным представителей армии Ирана, поражены были места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).

«Именно Америка нарушает территориальную целостность и суверенитет нашей страны, а не мы. Мы наносим удары по территориям, оккупированным американской армией», – заявили в КСИРе.

23 июля военные США завершили новый раунд атак на Иран. Удары наносятся 12-ю ночь подряд. По данным Центрального командования страны, очередной удар по Исламской Республике был нанесен 23 июля в 06:30 мск. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».

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