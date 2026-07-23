КСИР заявил об атаках на американские базы в Кувейте и Катаре

23 июля военные США завершили новый раунд атак на Иран. Удары наносятся 12-ю ночь подряд. По данным Центрального командования страны, очередной удар по Исламской Республике был нанесен 23 июля в 06:30 мск. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».