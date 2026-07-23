КСИР заявил об атаках на американские базы в Кувейте и Катаре
Иранские военные ударили по военным базам США в Кувейте и Катаре, сообщил Корпус стражей исламской революции, передает агентство Fars.
По данным представителей армии Ирана, поражены были места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).
«Именно Америка нарушает территориальную целостность и суверенитет нашей страны, а не мы. Мы наносим удары по территориям, оккупированным американской армией», – заявили в КСИРе.
23 июля военные США завершили новый раунд атак на Иран. Удары наносятся 12-ю ночь подряд. По данным Центрального командования страны, очередной удар по Исламской Республике был нанесен 23 июля в 06:30 мск. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда».