Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVAV358-5,17%CNY Бирж.11,573+0,25%IMOEX2 144,97+0,41%RTSI861,82+0,5%RGBI113,1+0,47%RGBITR758,3+0,49%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

Ведомости

Сенат США не поддержал проект резолюции, направленный на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Против документа выступили 49 членов Сената, тогда как 47 законодателей проголосовали за его принятие.

Автором проекта выступил сенатор-демократ Крис ван Холлен от штата Мэриленд. В тексте резолюции предлагалось обязать президента США прекратить участие американских войск в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявит войну или не предоставит специальное разрешение на применение военной силы.

Трамп пригрозил Ирану самым мощным ударом

Политика / Международные отношения

23 июля палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую прекратить военную кампанию против Ирана. Документ получил 214 голосов «за» и 208 «против». Инициативу поддержали четыре республиканца – Брайан Фицпатрик, Том Барретт, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси. Они проголосовали вместе с демократами за ограничение военных действий администрации Трампа. При этом резолюция носит преимущественно символический характер и не имеет силы закона.

В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи  заявил, что ключевой проблемой в отношениях Тегерана и Вашингтона является не отсутствие каналов связи, а позиция американской стороны. По его словам, между странами сохраняются возможности для передачи сообщений и обмена информацией через посредников. При этом он подчеркнул, что отсутствие прогресса в отношениях связано с позицией США, а не с организационными сложностями.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь