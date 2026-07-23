Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ключевой проблемой в отношениях Тегерана и Вашингтона является не отсутствие каналов связи, а позиция американской стороны. По его словам, между странами сохраняются возможности для передачи сообщений и обмена информацией через посредников. При этом он подчеркнул, что отсутствие прогресса в отношениях связано с позицией США, а не с организационными сложностями.