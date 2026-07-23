Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном
Сенат США не поддержал проект резолюции, направленный на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Против документа выступили 49 членов Сената, тогда как 47 законодателей проголосовали за его принятие.
Автором проекта выступил сенатор-демократ Крис ван Холлен от штата Мэриленд. В тексте резолюции предлагалось обязать президента США прекратить участие американских войск в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявит войну или не предоставит специальное разрешение на применение военной силы.
23 июля палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую прекратить военную кампанию против Ирана. Документ получил 214 голосов «за» и 208 «против». Инициативу поддержали четыре республиканца – Брайан Фицпатрик, Том Барретт, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси. Они проголосовали вместе с демократами за ограничение военных действий администрации Трампа. При этом резолюция носит преимущественно символический характер и не имеет силы закона.
В этот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ключевой проблемой в отношениях Тегерана и Вашингтона является не отсутствие каналов связи, а позиция американской стороны. По его словам, между странами сохраняются возможности для передачи сообщений и обмена информацией через посредников. При этом он подчеркнул, что отсутствие прогресса в отношениях связано с позицией США, а не с организационными сложностями.