Трамп пригрозил Ирану самым мощным ударом

Трамп пригрозил Ирану самым мощным ударомК атаке может присоединиться Израиль
Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к решению о нанесении массированного удара по Ирану, который будет мощнее всех предыдущих. Об этом он сообщил изданию Axios. По словам американского лидера, США готовы к такой операции.
«Я рассматриваю возможность массированного удара. Мощнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. У нас все для этого готово», – сказал Трамп. Он также выразил мнение, что Израиль «присоединился бы через две минуты», если бы президент США попросил. Однако, по утверждению Трампа, для проведения новой операции против Ирана Соединенным Штатам «никто не нужен».
Ранее, 22 июля, Трамп уже пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки против судов в Ормузском проливе. Тогда он заявил, что Вашингтон намерен отвечать на каждую атаку по гражданскому или иному судну ударом по одному мосту или электростанции, в том числе рядом с Тегераном.
Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном 8 июля. С тех пор американские военные провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного в ночь на 18 июня. С 14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана, а 20 июля Трамп заявил, что Иран «многократно» заплатит за каждого погибшего американского военного.