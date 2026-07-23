Трамп пригрозил Ирану самым мощным ударом

«Я рассматриваю возможность массированного удара. Мощнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. У нас все для этого готово», – сказал Трамп. Он также выразил мнение, что Израиль «присоединился бы через две минуты», если бы президент США попросил. Однако, по утверждению Трампа, для проведения новой операции против Ирана Соединенным Штатам «никто не нужен».