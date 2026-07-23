Аракчи назвал позицию США главным препятствием для диалога с Ираном
Ключевой проблемой в отношениях Тегерана и Вашингтона является не отсутствие каналов связи, а позиция американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на полях церемонии встречи премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани Ирака в Тегеране, передает Tasnim.
По словам главы иранского МИД, между странами сохраняются возможности для передачи сообщений и обмена информацией через посредников. При этом он подчеркнул, что отсутствие прогресса в отношениях связано с позицией США, а не с организационными сложностями.
«Главная проблема – это характер подхода США: нелогичный, экспансионистский и гегемонистский подход, который столкнулся с твердым ответом Исламской Республики Иран», – сказал министр.
Аракчи добавил, что дальнейшее развитие контактов возможно только при изменении позиции американской стороны. По его словам, пока Вашингтон не признает необходимость уважения к иранскому народу и его интересам, условий для продвижения в отношениях не появится.
23 июля военные США завершили новый раунд атак на Иран. Удары наносятся 12-ю ночь подряд. По данным CENTCOM, очередной удар по Исламской Республике был нанесен в 22:30 22 июля по восточному времени (06:30 23 июля мск). Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.
22 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона реагировать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.