Аракчи назвал позицию США главным препятствием для диалога с Ираном

22 июля президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона реагировать на любые атаки Ирана против судов в Ормузском проливе ударами по объектам инфраструктуры Исламской Республики. Ответные действия будут применяться в случае каждого удара по гражданскому или иному судну в Ормузском проливе с использованием ракет, беспилотников или других видов вооружений на один мост или электростанцию, в том числе рядом с Тегераном или на его территории.