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Палата представителей США приняла резолюцию о прекращении войны с Ираном

Ведомости

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую прекратить военную кампанию президента Дональда Трампа против Ирана. Документ получил 214 голосов «за» и 208 «против», сообщает Axios.

Инициативу поддержали четыре республиканца – Брайан Фицпатрик, Том Барретт, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси. Они проголосовали вместе с демократами за ограничение военных действий администрации Трампа. При этом резолюция носит преимущественно символический характер и не имеет силы закона. Голосование стало уже вторым случаем, когда конгресс выступил с критикой военных действий президента США в отношении Ирана.

По данным Axios, внутри республиканской партии усиливаются разногласия на фоне продолжения конфликта без отдельного одобрения со стороны законодателей. Большинство республиканцев в палате представителей ранее поддерживали действия администрации Трампа, однако затягивание военной кампании вызвало обеспокоенность у части представителей партии. Некоторые законодатели выступают за усиление роли конгресса в принятии решений о дальнейшем участии США в конфликте.

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Политика / Международные новости

Одновременно республиканцы в конгрессе работают над законопроектом о выделении $73 млрд на военные действия в Иране. Несмотря на это, часть членов партии настаивают на необходимости расширения парламентского контроля за использованием военных полномочий.

23 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи на полях церемонии встречи премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани Ирака в Тегеране заявил, что ключевой проблемой в отношениях Тегерана и Вашингтона является не отсутствие каналов связи, а позиция американской стороны. По его словам, между странами сохраняются возможности для передачи сообщений и обмена информацией через посредников. При этом он подчеркнул, что отсутствие прогресса в отношениях связано с позицией США, а не с организационными сложностями.

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