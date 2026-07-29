Трамп пообещал Ирану трепку в ответ на обстрел американских военных

26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламская Республика не рассматривает соседние государства Ближнего Востока в качестве противников, а все ее действия направлены исключительно против США. Он подчеркнул, что по окончании противостояния Тегеран намерен вернуться к диалогу и предпринять шаги по восстановлению доверия со странами региона.