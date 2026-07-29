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Трамп пообещал Ирану трепку в ответ на обстрел американских военных

Ведомости

США нанесут сильные удары по Ирану в качестве ответной меры на обстрел военнослужащих в Иордании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.

«Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – процитировал главу Белого дома журналист Трей Ингст.

По словам американского лидера, у военнослужащих США было всего несколько минут, чтобы отреагировать на внезапную атаку Ирана. Он подчеркнул, что они сбили ракеты, прежде чем они достигли своих целей.

26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламская Республика не рассматривает соседние государства Ближнего Востока в качестве противников, а все ее действия направлены исключительно против США. Он подчеркнул, что по окончании противостояния Тегеран намерен вернуться к диалогу и предпринять шаги по восстановлению доверия со странами региона.

24 июля КСИР заявил, что Иран атаковал американские базы в Иордании и Ираке, а также уничтожил несколько истребителей и систему ПВО Patriot. В этот же день военные страны ударили по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

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