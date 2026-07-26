Арагчи: Иран нацелен на США, а не на соседние государства региона

«На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают», – сказал он в интервью газете «Иран» (цитата по ТАСС).