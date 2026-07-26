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Арагчи: Иран нацелен на США, а не на соседние государства региона

Ведомости

Иран не рассматривает соседние государства Ближнего Востока в качестве противников, а все его действия направлены исключительно против США, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают», – сказал он в интервью газете «Иран» (цитата по ТАСС).

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что по окончании противостояния Тегеран намерен вернуться к диалогу и предпринять шаги по восстановлению доверия со странами региона.

24 июля КСИР заявил, что Иран атаковал американские базы в Иордании и Ираке, а также уничтожил несколько истребителей и систему ПВО Patriot. В этот же день Иран нанес удар по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Президент США Дональд Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Трампа о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов.

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