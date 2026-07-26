Арагчи: Иран нацелен на США, а не на соседние государства региона
Иран не рассматривает соседние государства Ближнего Востока в качестве противников, а все его действия направлены исключительно против США, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.
«На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают», – сказал он в интервью газете «Иран» (цитата по ТАСС).
Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что по окончании противостояния Тегеран намерен вернуться к диалогу и предпринять шаги по восстановлению доверия со странами региона.
Президент США Дональд Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Трампа о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов.