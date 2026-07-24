Иран ударил по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне
Иран нанес удар по базе Пятого флота Военно-морских сил (ВМС) США в Бахрейне. Об этом сообщил Корпус стражей исламской республики (КСИР), передает IRIB.
По утверждению КСИР, в ходе 27-й волны операции «Наср-2» иранские силы одновременно атаковали диспетчерскую башню базы Пятого флота ВМС США в Бахрейне, нанеся ей «значительный ущерб». Кроме того, как утверждает КСИР, иранские силы нанесли удар по трем складам с боеприпасами и военной техникой на американской базе Эль-Адири в Кувейте. По версии иранской стороны, склады были охвачены огнем и уничтожены.
24 июля КСИР также заявил, что Иран атаковал американские базы в Иордании и Ираке, а также уничтожил несколько истребителей и систему ПВО Patriot. Днем ранее иранские военные поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).
В ночь на 23 июля военные США нанесли новый удар по Ирану. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.