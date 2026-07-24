Иран ударил по базе Пятого флота ВМС США в Бахрейне

По утверждению КСИР, в ходе 27-й волны операции «Наср-2» иранские силы одновременно атаковали диспетчерскую башню базы Пятого флота ВМС США в Бахрейне, нанеся ей «значительный ущерб». Кроме того, как утверждает КСИР, иранские силы нанесли удар по трем складам с боеприпасами и военной техникой на американской базе Эль-Адири в Кувейте. По версии иранской стороны, склады были охвачены огнем и уничтожены.