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Хуситы ударили по объектам для перевозки нефти из Саудовской Аравии

Ведомости

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении ударов по объектам, обеспечивающим транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил движения.

По утверждению хуситов, для атаки были использованы несколько беспилотников. В заявлении также указано, что нанесение ударов стало ответом на действия Саудовской Аравии. По версии «Ансар Аллах», атака была предпринята после вторжения беспилотников, запущенных саудовской стороной, в воздушное пространство Йемена.

25 июля «Ансар Аллах» заявило о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии. Агентсво Fars сообщило о том, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах Saudi Aramco в городе Джизан.

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В этот же день телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности хуситов сообщил, что портовый город Ходейда на западе Йемена, удерживаемый хуситами, подвергся серии воздушных атак со стороны Саудовской Аравии. Сообщалось и о попадании снаряда в саудовское судно в Красном море.

20 июля хуситы ввели морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду». 13 июля йеменские хуситы объявили о прекращении действия перемирия с Саудовской Аравией.

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