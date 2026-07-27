Хуситы ударили по объектам для перевозки нефти из Саудовской Аравии

В этот же день телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности хуситов сообщил, что портовый город Ходейда на западе Йемена, удерживаемый хуситами, подвергся серии воздушных атак со стороны Саудовской Аравии. Сообщалось и о попадании снаряда в саудовское судно в Красном море.