Как и почему меняется география конфликта на Ближнем Востоке

Несмотря на приостановку американцами воздушных налетов на Иран, ВМС США по-прежнему сохраняют блокаду его побережья, сообщило Центральное военное командование (CENTCOM) в соцсети Х. По его данным, с 14 по 25 июля американские военные перехватили 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, а также вывели из строя два корабля и провели досмотр еще двух. О решении президента США Дональда Трампа не наносить новых ударов по Ирану сообщал еще 24 июля Axios со ссылкой на два источника. Как отмечали собеседники портала, американский лидер признал, что уровень американских атак достиг предела своей эффективности. А один из неназванных высокопоставленных членов в Белом доме в разговоре с Reuters сказал, что с помощью паузы в американо-иранском военном противостоянии Вашингтон посылает сигнал Тегерану сесть за стол переговоров. При этом он предупредил, что американцы возобновят воздушные бомбардировки, если иранцы откажутся от дипломатии.