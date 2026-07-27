Как и почему меняется география конфликта на Ближнем Востоке

Как и почему меняется география конфликта на Ближнем ВостокеАмериканцы и иранцы неожиданно приостановили свои удары
Фокус в ближневосточном конфликте неожиданно сместился с зоны Ормузского пролива в регион Красного моря. Впервые с начала нового витка эскалации 8 июля армия США за выходные дни не провела ни одной воздушной атаки на Иран. За тот же период его военные, в свою очередь, не наносили ударов по американским объектам в соседних арабских странах. Представитель вооруженных сил Исламской Республики Мохаммад Акраминия 26 июля подтвердил, что Тегеран приостановил военные операции на Ближнем Востоке из-за снижения аналогичной активности Вашингтона в регионе, передавали иранские государственные СМИ.
Несмотря на приостановку американцами воздушных налетов на Иран, ВМС США по-прежнему сохраняют блокаду его побережья, сообщило Центральное военное командование (CENTCOM) в соцсети Х. По его данным, с 14 по 25 июля американские военные перехватили 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, а также вывели из строя два корабля и провели досмотр еще двух. О решении президента США Дональда Трампа не наносить новых ударов по Ирану сообщал еще 24 июля Axios со ссылкой на два источника. Как отмечали собеседники портала, американский лидер признал, что уровень американских атак достиг предела своей эффективности. А один из неназванных высокопоставленных членов в Белом доме в разговоре с Reuters сказал, что с помощью паузы в американо-иранском военном противостоянии Вашингтон посылает сигнал Тегерану сесть за стол переговоров. При этом он предупредил, что американцы возобновят воздушные бомбардировки, если иранцы откажутся от дипломатии.
Военная передышка в зоне Персидского залива совпала с переговорами между заместителями министра иностранных дел Ирана и Омана в Тегеране с 24 по 25 июля по вопросам судоходства в Ормузском проливе. На следующий день представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил о прогрессе в этом процессе, добавив при этом, что ситуация с движением кораблей в акватории остается без изменений. До сих пор Тегеран настаивает на движении судов по заранее согласованному с иранскими властями маршруту.
В то же время источники The New York Times, CNN и австралийского телеканала ABC предположили, что отказ Трампа от планов по усилению военной кампании против Ирана мог быть связан с резким сокращением ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. По их оценкам, дальнейшие бомбардировки могли создать дополнительную нагрузку на систему защиты американских баз в регионе. Среди других причин собеседники западных СМИ указали на риск расширения ближневосточного конфликта на другие потенциальные проблемные точки, а также на возможное ухудшение отношений Вашингтона с его региональными союзниками.
Пауза в военном противостоянии США и Ирана носит кратковременный характер, полагает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. По его словам, об опасности исчерпания боеприпасов у американцев писали западные СМИ и аналитические центры еще с начала войны в феврале. И в какой-то степени это может отражать действительность, учитывая, что в предшествующие десятилетия заказы для американских оборонных заводов были невелики, так как Пентагон не готовился к большой войне, отметил специалист. «Вероятнее всего, американцы заметили, что новые удары не приводят к желаемым результатам, и Трамп, несмотря на угрозы, пока не решается бить по иранским мостам и электростанциям. Кроме того, пауза возникла на фоне ирано-оманских переговоров в Тегеране», – говорит Юрк.
Системы Patriot и THAAD – важная составная часть по обеспечению американских объектов на Ближнем Востоке, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. До начала 2000-х гг. основным элементом противовоздушной безопасности США в регионе были самолеты, тогда как Patriot играли лишь вспомогательную роль, напомнил эксперт. «Но это очень дорогие системы как с финансовой, так и практической точек зрения: собьют эффективно, но потратят много боеприпасов», – пояснил эксперт.
По словам Шкробтака, американцы не могут резко нарастить производство боеприпасов к своим системам ПВО, а израсходованные, в том числе на украинском направлении, ресурсы долго накапливались. Поэтому нехватка Patriot может стать одной из ключевых причин, почему США не торопятся возобновлять полномасштабную операцию против Ирана, допускает аналитик.
На фоне затишья в Персидском заливе представитель военного крыла хуситов Яхья Сари в видеообращении 25 июля объявил о проведении двух успешных военных операций против объектов саудовской нефтяной компании Aramco в прибрежных городах Джизан и Янбу (главный нефтяной порт Саудовской Аравии в Красном море). Это стало самой крупной атакой хуситов на соседнее королевство с начала эскалации 13 июля. Позже источник Reuters сообщил о серьезном повреждении нефтехранилищ в Джизане. Эти атаки, по словам Сари, стали ответной акцией на саудовские бомбардировки по объектам хуситов в провинциях Мариб и Аль-Джауф.
Вооруженное противостояние между Саудовской Аравией и группировкой «Ансар аллах» возобновилось после четырех лет перемирия 13 июля с саудовского удара по международному аэропорту в Сане. В ответ 20 июля хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. А через три дня боевики атаковали баллистическими ракетами два саудовских нефтяных танкера.
Красное море не так значимо для мировой энергетики, как Ормузский пролив, поэтому вовлечение США в конфликт против хуситов трудно спрогнозировать, говорит Юрк. Более того, передача этой проблемы на аутсорс региональным игрокам отвечает интересам нынешней американской администрации. «Возможно, европейские государства будут более заинтересованы в обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива, нежели Ормузского. Поэтому Вашингтон, вероятно, попробует привлечь здесь союзников по НАТО, чтобы избежать войны на два фронта», – допустил Юрк.
Кроме того, 25 июля Тегеран обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один моряк. МИД Исламской Республики вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить свой протест. До этого украинский президент Владимир Зеленский говорил об ударе по российскому военному кораблю в Каспийском море, который якобы перевозил иранские вооружения.