Al Jazeera: Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Ходейде на западе Йемена

В этот же день хуситы заявили, что нанесли ракетный удар и атаковали беспилотниками аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Кроме того, движение призвало авиакомпании отказаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, атака стала ответом на удар саудовских ВВС по аэропорту Саны, который, по их данным, был направлен на прекращение гуманитарных авиарейсов.