Al Jazeera: Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Ходейде на западе Йемена
Портовый город Ходейда на западе Йемена, удерживаемый хуситами, подвергся серии воздушных атак со стороны Саудовской Аравии, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности хуситов.
Кроме того, сообщается о попадании снаряда в саудовское судно в Красном море.
20 июля хуситы ввели морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду». Представитель «Ансар Аллах» тогда заявил, что движение готово к дальнейшему развитию ситуации и оставляет за собой право на усиление своих действий. Одновременно хуситы призвали своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию.
13 июля йеменские хуситы объявили о прекращении действия перемирия с Саудовской Аравией. В заявлении МИДа утверждалось, что Эр-Рияд нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Саны. По данным хуситов, перемирие сохранялось более пяти лет.
В этот же день хуситы заявили, что нанесли ракетный удар и атаковали беспилотниками аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Кроме того, движение призвало авиакомпании отказаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, атака стала ответом на удар саудовских ВВС по аэропорту Саны, который, по их данным, был направлен на прекращение гуманитарных авиарейсов.
Режим прекращения огня между хуситами и Саудовской Аравией был установлен в апреле 2022 г.