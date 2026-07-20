Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской АравииРанее движение обвинило Эр-Рияд в нарушении перемирия
Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
По словам Сариа, движение вводит запрет на морское судоходство для Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду». Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что движение готово к дальнейшему развитию ситуации и оставляет за собой право на усиление своих действий. Одновременно хуситы призвали своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию.
13 июля йеменские хуситы объявили о прекращении действия перемирия с Саудовской Аравией. В заявлении МИДа утверждалось, что Эр-Рияд нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Саны. По данным хуситов, перемирие сохранялось более пяти лет.
В этот же день агентство AP писало, что хуситы заявили, что нанесли ракетный удар и атаковали беспилотниками аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Кроме того, движение призвало авиакомпании отказаться от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. По утверждению хуситов, атака стала ответом на удар саудовских ВВС по аэропорту Саны, который, по их данным, был направлен на прекращение гуманитарных авиарейсов.
Режим прекращения огня между хуситами и Саудовской Аравией был установлен в апреле 2022 г.