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Хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Ася Султанова

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, заявило о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии, сообщает Saba.

Агентсво Fars сообщило о том, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах Saudi Aramco в городе Джизан.

Irna пишет, что через несколько часов после объявления о ракетных и беспилотных атаках Йемена на некоторые районы Саудовской Аравии, включая Янбу, Хамис-Мушайт и Джизан, а также о повреждении нефтяных объектов и нефтеперерабатывающих заводов, в социальных сетях были опубликованы фотографии и видео, на которых саудовцы стоят в очередях на автозаправочных станциях в различных городах, включая Эр-Рияд и Джидду.

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Абха в Саудовской Аравии

Политика / Международные новости

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности хуситов сообщил, что портовый город Ходейда на западе Йемена, удерживаемый хуситами, подвергся серии воздушных атак со стороны Саудовской Аравии. Сообщалось и о попадании снаряда в саудовское судно в Красном море.

20 июля хуситы ввели морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду». 13 июля йеменские хуситы объявили о прекращении действия перемирия с Саудовской Аравией. 

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