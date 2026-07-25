Хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Irna пишет, что через несколько часов после объявления о ракетных и беспилотных атаках Йемена на некоторые районы Саудовской Аравии, включая Янбу, Хамис-Мушайт и Джизан, а также о повреждении нефтяных объектов и нефтеперерабатывающих заводов, в социальных сетях были опубликованы фотографии и видео, на которых саудовцы стоят в очередях на автозаправочных станциях в различных городах, включая Эр-Рияд и Джидду.