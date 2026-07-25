Хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, заявило о масштабных военных операциях против объектов компании Saudi Aramco в Джизане и Янбу в Саудовской Аравии, сообщает Saba.
Агентсво Fars сообщило о том, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах Saudi Aramco в городе Джизан.
Irna пишет, что через несколько часов после объявления о ракетных и беспилотных атаках Йемена на некоторые районы Саудовской Аравии, включая Янбу, Хамис-Мушайт и Джизан, а также о повреждении нефтяных объектов и нефтеперерабатывающих заводов, в социальных сетях были опубликованы фотографии и видео, на которых саудовцы стоят в очередях на автозаправочных станциях в различных городах, включая Эр-Рияд и Джидду.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности хуситов сообщил, что портовый город Ходейда на западе Йемена, удерживаемый хуситами, подвергся серии воздушных атак со стороны Саудовской Аравии. Сообщалось и о попадании снаряда в саудовское судно в Красном море.