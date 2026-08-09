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Хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии

Ася Султанова

Йеменская группировка «Ансар Аллах» взяла на себя ответственность за атаку на нефтяной объект саудовской компании Saudi Aramco в городе Джизан, сообщает телеканал Al Masirah.

В заявлении хуситов утверждается, что удар был нанесен дронами. Атака стала ответом на удары саудовских БПЛА по йеменским провинциям Саада и Хадджа.

Как пишет Aljazeera со ссылкой на министерство энергетики Саудовской Аравии, пожарные уже потушили возгорание, возникшее на НПЗ Saudi Aramco в Джизане. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как и почему меняется география конфликта на Ближнем Востоке

Политика / Международные новости

7 августа йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара с применением ракет и беспилотников по лагерю Сахн-эль-Джинн в провинции Мариб, поддерживаемому Саудовской Аравией. 5 августа Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил движения писал, что йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. 27 июля хуситы атаковали объекты, обеспечивающие транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря. 

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