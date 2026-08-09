Хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии

7 августа йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара с применением ракет и беспилотников по лагерю Сахн-эль-Джинн в провинции Мариб, поддерживаемому Саудовской Аравией. 5 августа Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил движения писал, что йеменские хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе. 27 июля хуситы атаковали объекты, обеспечивающие транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря.