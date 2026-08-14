Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI796,02-5,13%RGBI114,25-0,66%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RGBITR771,26-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хуситы заявили об ударе по объекту Saudi Aramco

Сергей Пахомов

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах», правящее на севере Йемена, атаковало беспилотником объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран. Об этом сообщило йеменское информационное агентство Saba со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам собеседника, дрон достиг своей цели. Это было ответом на нарушения суверенитета Йемена саудовскими военными самолетами и их проникновение в северо-восточное воздушное пространство провинции Саада, уточнил источник агентства.

Это не первый раз, когда йеменские хуситы нападают на объекты Saudi Aramco. Например, 25 июля они заявили о масштабном ударе по нефтяной инфраструктуре компании.

Как сообщило агентство Fars, спутниковые снимки зафиксировали крупные очаги возгорания на объектах Saudi Aramco в Джизане. По данным Irna, через несколько часов после объявления о беспилотных атаках хуситов на саудовские города в соцсетях появились кадры очередей на АЗС в Эр-Рияде, Джидде и других городах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь