Хуситы заявили об ударе по объекту Saudi Aramco

Как сообщило агентство Fars, спутниковые снимки зафиксировали крупные очаги возгорания на объектах Saudi Aramco в Джизане. По данным Irna, через несколько часов после объявления о беспилотных атаках хуситов на саудовские города в соцсетях появились кадры очередей на АЗС в Эр-Рияде, Джидде и других городах.