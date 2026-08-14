Хуситы заявили об ударе по объекту Saudi Aramco
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах», правящее на севере Йемена, атаковало беспилотником объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран. Об этом сообщило йеменское информационное агентство Saba со ссылкой на источник в военных кругах.
По словам собеседника, дрон достиг своей цели. Это было ответом на нарушения суверенитета Йемена саудовскими военными самолетами и их проникновение в северо-восточное воздушное пространство провинции Саада, уточнил источник агентства.
Это не первый раз, когда йеменские хуситы нападают на объекты Saudi Aramco. Например, 25 июля они заявили о масштабном ударе по нефтяной инфраструктуре компании.
Как сообщило агентство Fars, спутниковые снимки зафиксировали крупные очаги возгорания на объектах Saudi Aramco в Джизане. По данным Irna, через несколько часов после объявления о беспилотных атаках хуситов на саудовские города в соцсетях появились кадры очередей на АЗС в Эр-Рияде, Джидде и других городах.