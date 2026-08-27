NYT: Саудовская Аравия готовится к новой масштабной войне с хуситами
Саудовская Аравия готовится к возобновлению масштабной войны против йеменского движения «Ансар Аллах», пишет The New York Times со ссылкой источники.
По данным газеты, напряженность резко выросла после нескольких недель атак хуситов на саудовские суда, аэропорты и нефтяные объекты. Один из саудовских чиновников заявил NYT, что Эр-Рияд по-прежнему предпочитает мирный сценарий, однако готов к войне и при дальнейшей эскалации может наносить авиаудары в поддержку официального йеменского правительства.
Аналитики считают, что Саудовская Аравия вряд ли рассчитывает полностью разгромить хуситов. Более вероятной целью может стать ослабление движения и давление на него с целью добиться урегулирования гражданской войны на более выгодных для Эр-Рияда и его союзников условиях. Союзниками саудитов в Йемене являются проправительственные силы.
В последние недели, как пишет газета, Саудовская Аравия уже наносила ограниченные удары по территории Йемена, а хуситы отвечали ракетными и беспилотными атаками по территории королевства и его судам в Красном море.
Кроме того, Эр-Рияд усиливает координацию между различными антихуситскими силами и, по оценке аналитиков, снабжает их более современным вооружением. Представители поддерживаемого Саудовской Аравией йеменского правительства при этом все чаще говорят о необходимости вернуть под свой контроль Сану.
NYT отмечает, что новый виток войны может открыть еще один фронт в противостоянии США и Ирана, который остается главным союзником хуситов. При этом полномасштабное возобновление боевых действий несет риски для саудовской экономики, энергетической инфраструктуры и планов по развитию страны как крупного туристического и делового центра.
24 августа йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному танкеру Amzan, принадлежащему Саудовской Аравии, в северной части Красного моря. 20 августа агентство Saba сообщило, что хуситы атаковали беспилотником объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в городе Наджран. По данным издания, это было ответом на нарушения суверенитета Йемена саудовскими военными самолетами и их проникновение в северо-восточное воздушное пространство провинции Саада.