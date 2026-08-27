NYT: Саудовская Аравия готовится к новой масштабной войне с хуситами

Аналитики считают, что Саудовская Аравия вряд ли рассчитывает полностью разгромить хуситов. Более вероятной целью может стать ослабление движения и давление на него с целью добиться урегулирования гражданской войны на более выгодных для Эр-Рияда и его союзников условиях. Союзниками саудитов в Йемене являются проправительственные силы.