Турция и Пакистан разместят войска на территории Саудовской Аравии
Турция и Пакистан развернут воинские контингенты на территории Саудовской Аравии, следует из документа, размещенного на странице МИД Пакистана в соцсети Х. Все три страны ранее заключили оборонительный пакт – Мекканские соглашения.
«Комитет принял решение незамедлительно приступить к практической реализации обязательств в сфере коллективной обороны и принять необходимые меры для выделения согласованных воинских контингентов и средств», – говорится в сообщении.
В документе также указано, что стороны намерены обеспечивать безопасность каждой из стран-участниц соглашения, а переход к практическим действиям свидетельствует о серьезности сложившейся ситуации и решимости сторон.
5 октября признанные власти Йемена объявили о начале военной операции «Рассвет Йемена». Ее целью является установление контроля над столицей страны Саной, которая находится под контролем хуситского движения «Ансар Аллах».
В тот же день координационный центр гуманитарных операций, находящийся под контролем «Ансар Аллах», призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. В координационном центре подчеркнули, что оно «станет театром военных действий», а подразделения хуситов «снимают с себя ответственность» за последствия.
До этого хуситы заявляли об ударах по энергетическим объектам на территории Саудовской Аравии, которая оказывает военную и материальную поддержку силам официального правительства Йемена в гражданской войне с «Ансар Аллах».