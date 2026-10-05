Турция и Пакистан разместят войска на территории Саудовской Аравии

В тот же день координационный центр гуманитарных операций, находящийся под контролем «Ансар Аллах», призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. В координационном центре подчеркнули, что оно «станет театром военных действий», а подразделения хуситов «снимают с себя ответственность» за последствия.