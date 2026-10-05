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Турция и Пакистан разместят войска на территории Саудовской Аравии

Анна Суслова
AP
AP

Турция и Пакистан развернут воинские контингенты на территории Саудовской Аравии, следует из документа, размещенного на странице МИД Пакистана в соцсети Х. Все три страны ранее заключили оборонительный пакт – Мекканские соглашения. 

«Комитет принял решение незамедлительно приступить к практической реализации обязательств в сфере коллективной обороны и принять необходимые меры для выделения согласованных воинских контингентов и средств», – говорится в сообщении.

В документе также указано, что стороны намерены обеспечивать безопасность каждой из стран-участниц соглашения, а переход к практическим действиям свидетельствует о серьезности сложившейся ситуации и решимости сторон.

5 октября признанные власти Йемена объявили о начале военной операции «Рассвет Йемена». Ее целью является установление контроля над столицей страны Саной, которая находится под контролем хуситского движения «Ансар Аллах».

В тот же день координационный центр гуманитарных операций, находящийся под контролем «Ансар Аллах», призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии. В координационном центре подчеркнули, что оно «станет театром военных действий», а подразделения хуситов «снимают с себя ответственность» за последствия.

До этого хуситы заявляли об ударах по энергетическим объектам на территории Саудовской Аравии, которая оказывает военную и материальную поддержку силам официального правительства Йемена в гражданской войне с «Ансар Аллах».