Хуситы окружили третий по величине город Йемена

За время войны в Йемене авиационная поддержка Саудовской Аравии отличается низким уровнем эффективности, продолжает Лямин. По его словам, саудиты, как правило, не размещают своих авиационных наводчиков в стране, опасаясь их захвата противником, а запросы просаудовских сил приходят с очень большой задержкой. «Во время наступления теоретически бойцы СПР могут добиться тактических успехов, тем не менее им будет сложно переломить ситуацию в свою пользу. Кроме того, на предыдущем этапе войны во второй половине 2010-х власти Саудовской Аравии и ОАЭ могли привлечь на сторону йеменского правительства суданские войска численностью на пике до 40 000 человек. Теперь у них таких сил нет», – заключил эксперт.