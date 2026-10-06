Хуситы окружили третий по величине город Йемена

Хуситы окружили третий по величине город ЙеменаВ йеменском конфликте баланс сил может сместиться в пользу союзников Ирана
Войска проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в результате новой наступательной операции заняли господствующие высоты и окружили третий по величине город в Йемене Таиз, передают 5 октября агентства Reuters и Associated Press. С начала гражданской войны в 2014 г. Таиз служил важным опорным пунктом Совета президентского руководства (СПР) – признанного международным сообществом правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией. Во время наступления хуситы выбили правительственные силы из города Турба и округа Аль-Мавасит примерно в 65 км к югу от Таиза, вплотную приблизившись к резиденции председателя СПР Рашада аль-Алими (он с 2015 г. живет в Саудовской Аравии), пишет базирующееся в Сане новостное агентство SABA со ссылкой на источники в военном командовании хуситов.
Параллельно пресс-секретарь подконтрольных хуситам вооруженных сил Йемена генерал-майор Яхья Сари сообщил о запуске баллистических ракет и беспилотников по объектам компании Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс в Саудовской Аравии, после чего там, по его словам, случились сильные пожары. Он добавил, что эта операция произошла в ответ на 50 саудовских воздушных ударов по йеменским городам за последние 12 часов. Власти арабского королевства пока не подтвердили сообщение о возможном ущербе, но на неопределенное время приостановили прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад», передает AFP со ссылкой на источники в саудовском энергетическом секторе.
В то же время представитель командования поддерживающей СПР военной коалиции саудовский генерал-майор Турки аль-Малики в своем заявлении обещал оказать лоялистам полную оперативную поддержку, а также принять необходимые меры для сдерживания хуситов.
Со своей стороны аль-Алими в телевизионном обращении 4 октября объявил о начале новой военной операции СПР с целью возвращения утраченных территорий и пообещал сражаться до тех пор, пока вся страна «не будет освобождена от власти террористов». Такое решение, по его словам, он принял из-за исчерпания иных средств для деэскалации конфликта.
На следующий день саудовский телеканал Al Arabiya, а также Reuters со ссылкой на источники сообщили об одновременном наступлении правительственных сил на северном, центральном и южном направлении в Йемене. По их данным, йеменские военные при поддержке саудовской авиации взяли под контроль районы Аль-Фулейха и Курун-эль-Бур возле города Мариб в центре страны и значительную часть прибрежного округа Дхубаб в районе Баб-эль-Мандебского пролива, утраченного в середине сентября. Однако йеменское агентство SABA опровергло это сообщение.
Боевые действия между правительственными войсками и хуситами продолжились после непродолжительной передышки (с 2022 г.) 8 сентября, после того как аль-Алими приказал своим военным начать новое наступление на позиции повстанцев. В ответ хуситы провели свою операцию и выбили проправительственные группировки из прибрежных городов Моха и Дхубаб, установив почти полный контроль над йеменским побережьем Баб-эль-Мандебского пролива.
Во внутрийеменском противостоянии хуситы превосходят своих противников по военным и мобилизационным ресурсам, констатирует старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Во-первых, движение «Ансар Аллах» контролирует не только столицу Сану, но и самые густонаселенные районы страны, где оценочно проживает порядка двух третей населения Йемена. Во-вторых, продолжает аналитик, за годы гражданской войны хуситы выстроили эффективную и достаточно хорошо организованную властную систему, которая позволяет им успешно распоряжаться имеющимися ресурсами и концентрировать их при необходимости на приоритетных задачах. Все это опирается на мощный политико-идеологический фундамент «Ансар Аллах», добавил эксперт.
В свою очередь боевое крыло СПР, напротив, состоит из конгломерата разрозненных формирований, имеющих разные цели и лидеров, говорит Лямин. Кроме этого в правительстве высокий уровень коррупции и во время наступления хуситов выяснилось, что многие правительственные формирования состояли по большей части из «мертвых душ», а командиры получали жалование от Саудовской Аравии за несуществующих солдат, напомнил эксперт.
За время войны в Йемене авиационная поддержка Саудовской Аравии отличается низким уровнем эффективности, продолжает Лямин. По его словам, саудиты, как правило, не размещают своих авиационных наводчиков в стране, опасаясь их захвата противником, а запросы просаудовских сил приходят с очень большой задержкой. «Во время наступления теоретически бойцы СПР могут добиться тактических успехов, тем не менее им будет сложно переломить ситуацию в свою пользу. Кроме того, на предыдущем этапе войны во второй половине 2010-х власти Саудовской Аравии и ОАЭ могли привлечь на сторону йеменского правительства суданские войска численностью на пике до 40 000 человек. Теперь у них таких сил нет», – заключил эксперт.