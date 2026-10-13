Путин и президент ОАЭ обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Путин и президент ОАЭ обсудили урегулирование на Ближнем ВостокеГлавы государств провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двустороннего сотрудничества, сообщило эмиратское агентство WAM. Разговор также подтвердили в Кремле.
В ходе беседы президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание они уделили событиям на Ближнем Востоке и усилиям по укреплению безопасности и стабильности в регионе.
Путин и Аль Нахайян также обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства России и ОАЭ. Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в интересах двух государств. О телефонном разговоре также сообщил Кремль.
12 сентября Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита БРИКС. Российский президент назвал ОАЭ одной из наиболее близких для Москвы стран в регионе и отметил развитие двусторонних отношений.
7 августа Путин и Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана и конфликт на Украине. Российский лидер поблагодарил руководство Эмиратов за содействие в обмене военнопленными между Москвой и Киевом.