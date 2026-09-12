Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

Открывая встречу, Путин отметил, что в этом году отмечается 55-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Абу-Даби. По словам президента России, за это время многое изменилось и в мире, и в отношениях между странами. Путин добавил, что Арабские Эмираты стали одной из самых близких для России стран в регионе.