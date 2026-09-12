Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры на полях саммита БРИКС, сообщили в Кремле.
Открывая встречу, Путин отметил, что в этом году отмечается 55-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Абу-Даби. По словам президента России, за это время многое изменилось и в мире, и в отношениях между странами. Путин добавил, что Арабские Эмираты стали одной из самых близких для России стран в регионе.
Президент отметил, что Москва поддерживает контакт с руководством Эмиратов на фоне конфликта между США и Ираном, и выразил уверенность, что ситуация восстановится, несмотря на текущие трудности. Разговор состоялся после заседания лидеров стран объединения.
С 12 по 13 сентября в Нью-Дели проходит 18-й саммит БРИКС. В своем выступлении на заседании Путин заявил о необходимости сохранять центральную роль ООН в международных делах и укреплять эффективность ее работы. В качестве одного из возможных шагов он назвал расширение Совета Безопасности за счет более широкого представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.
На полях саммита Путин также встретился с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. Президент России отметил, что товарооборот России и Эфиопии за 2025 год значительно вырос и демонстрирует дальнейший рост.
11 сентября Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры накануне саммита БРИКС.