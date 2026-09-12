Главные заявления Путина на саммите БРИКС

Президент отметил, что МВФ, Всемирный банк и ВТО создавались в условиях, существенно отличавшихся от нынешних, и с трудом адаптируются к смещению деловой активности в сторону развивающихся рынков. По словам Путина, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк являются каналами диалога между ведущими экономиками мира. Он призвал страны БРИКС усиливать координацию в этих организациях.