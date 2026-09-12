Главные заявления Путина на саммите БРИКС

Главные заявления Путина на саммите БРИКСПрезидент отметил интеллектуальное и технологическое преимущество стран объединения
Президент Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в Нью-Дели. В ходе выступления российский лидер отметил, что участники объединения продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурная и гуманитарная сферы. Президент напомнил, что БРИКС фактически стал крупнейшим в мире объединением. Страны-участницы занимают треть площади Земли, производят 40% мирового ВВП, а почти половина жителей планеты проживает в этих странах.
«Ведомости» собрали главные заявления Путина на заседании XVIII саммита БРИКС.
О ключевом преимуществе БРИКС
Страны БРИКС продолжают расширять взаимодействие в политике, безопасности, экономике, финансах, культуре и гуманитарной сфере. По словам президента, объединение стало крупнейшим в мире и обладает значительным интеллектуальным и технологическим потенциалом. Это существенное преимущество БРИКС. Путин отметил, что сотрудничество в БРИКС строится на принципах равенства, добрососедства, учета взаимных интересов и уважения культурного и цивилизационного многообразия. Он связал рост авторитета объединения с этими принципами.
О многополярности мира
Президент заявил, что однополярная система международных отношений уходит в прошлое, а баланс сил смещается в сторону новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке. По его словам, все больше государств стремятся самостоятельно защищать свои национальные интересы и участвовать в решении глобальных проблем.
По мнению президента, формирование многополярного мира идет не без сложностей, встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. Он указал на использование тарифных войн, санкций, экономического давления, вмешательства во внутренние дела и военной силы.
Об усиление роли ООН
Путин заявил о необходимости сохранять центральную роль ООН в международных делах и укреплять эффективность ее работы. В качестве одного из возможных шагов он назвал расширение Совета Безопасности за счет более широкого представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.
О реформе глобальных экономических институтов
Президент отметил, что МВФ, Всемирный банк и ВТО создавались в условиях, существенно отличавшихся от нынешних, и с трудом адаптируются к смещению деловой активности в сторону развивающихся рынков. По словам Путина, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк являются каналами диалога между ведущими экономиками мира. Он призвал страны БРИКС усиливать координацию в этих организациях.
Путин заявил, что модернизации существующих институтов недостаточно. По его словам, развитие платформенной экономики, финансовых технологий и цифровой торговли требует создания новых институтов и правил регулирования, в разработке которых БРИКС может сыграть ведущую роль.
О новых механизмах сотрудничества
Президент напомнил о российских инициативах по созданию в рамках БРИКС платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры, инвестиционной платформы, перестраховочного механизма и зерновой биржи.
Путин отметил растущий интерес деловых кругов к углублению экономического взаимодействия внутри БРИКС. По его словам, представители бизнеса предлагают различные проекты и инициативы по развитию практической кооперации.
О перспективах БРИКС
Путин заявил, что встреча в Нью-Дели продемонстрировала широкие возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества стран объединения и повышения эффективности глобального управления в интересах многополярности и справедливости.
Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. В его рамках обсуждаются перспективы укрепления стратегического партнерства БРИКС в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных связей. Кроме того, идет обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
На полях саммита БРИКС российский президент проведет двусторонние встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ) Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. 11 сентября Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры накануне саммита БРИКС.