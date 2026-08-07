Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана и Украины

Также Путин проинформировал Аль Нахайяна о текущей ситуации на Украине. При ее обсуждении стороны обратили внимание на активизацию террористических атак в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры. Путин выразил благодарность руководству ОАЭ за содействие в обмене военнопленными между Россией и Украиной.