Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана и Украины

Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана и УкраиныГлавы государств провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
«Разговор носил конструктивный, дружеский характер и подтвердил обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-эмиратского сотрудничества», – говорится на сайте Кремля.
На встрече лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Персидском заливе. Обе стороны сошлись во мнении, что необходимо как можно быстрее прийти к подписанию мировых соглашений.
Также Путин проинформировал Аль Нахайяна о текущей ситуации на Украине. При ее обсуждении стороны обратили внимание на активизацию террористических атак в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры. Путин выразил благодарность руководству ОАЭ за содействие в обмене военнопленными между Россией и Украиной.
28 июля состоялся телефонный разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили важность расширения сотрудничества.
4 августа Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. В ходе беседы внимание было уделено вопросу увеличения объемов торговли и ситуации на Украине.