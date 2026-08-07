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Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана и Украины

Главы государств провели телефонный разговор
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

«Разговор носил конструктивный, дружеский характер и подтвердил обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-эмиратского сотрудничества», – говорится на сайте Кремля.

На встрече лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Персидском заливе. Обе стороны сошлись во мнении, что необходимо как можно быстрее прийти к подписанию мировых соглашений.

Также Путин проинформировал Аль Нахайяна о текущей ситуации на Украине. При ее обсуждении стороны обратили внимание на активизацию террористических атак в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры. Путин выразил благодарность руководству ОАЭ за содействие в обмене военнопленными между Россией и Украиной.

28 июля состоялся телефонный разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили важность расширения сотрудничества.

4 августа Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. В ходе беседы внимание было уделено вопросу увеличения объемов торговли и ситуации на Украине.

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