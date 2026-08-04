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Путин обсудил с президентом Бразилии торговлю и Украину

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Инициатором разговора стала бразильская сторона. В ходе беседы особое внимание было уделено вопросу увеличения объемов торговли и ее диверсификации.   

«Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учётом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня», – сказано на сайте Кремля.

Путин и Лула да Сильва обменялись мнениями по наиболее важным международным вопросам, в том числе обсудили военную операцию на Украине. Путин выразил благодарность бразильскому коллеге за «его стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта».

Российский и бразильский лидеры договорились продолжить совместную работу в рамках ООН и других форматов взаимодействия. Как отметили в Кремле, подходы Бразилии и России в рамках многих международных вопросов совпадают.

28 июля состоялся телефонный разговор Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе разговора они отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей. Лидеры государств высказались за активизацию диалога через правительства и профильные ведомства.

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