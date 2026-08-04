Путин обсудил с президентом Бразилии торговлю и Украину

«Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учётом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня», – сказано на сайте Кремля.