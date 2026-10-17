Перекрестные Дни России и Узбекистана пройдут в обеих странах в 2027 году
Национальный центр «Россия» и центр исламской цивилизации проведут перекрестные дни России и Узбекистана в 2027 г. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи команд двух центров, которая состоялась 17 октября в Ташкенте. Мероприятия приурочены к 35-летию установления дипломатических отношений между странами.
Дни Узбекистана планируют провести в марте 2027 г. Об этом сообщила генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.
Она также отметила, что пространства филиалов национального центра, создаваемых по всей стране по поручению президента России Владимира Путина, могут стать местом для культурного и просветительского диалога народов двух стран.
Директор центра исламской цивилизации в Узбекистане Фирдавс Абдухаликов отметил, что Дни Узбекистана в России станут большим шагом к укреплению дружбы между государствами. Он также выступил с ответным предложением об участии НЦ «Россия» в проведении Дней России в Узбекистане.
В ходе встречи стороны подписали дополнительное соглашение к действующему с апреля 2026 г. меморандуму о сотрудничестве по организации перекрестных Дней России и Узбекистана. Документ предусматривает совместную разработку дорожной карты проектов на 2027–2030 гг.
6 октября в приветствии участникам, организаторам и гостям III Совета регионов России и Узбекистана Путин заявил об успешном развитии отношений Москвы и Ташкента в духе стратегического партнерства и союзничества. По его словам, в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнерами вовлечено почти 80 российских регионов.
24 марта 2026 г. «Росатом» и узбекистанский «Узатом» подписали два ключевых документа – дорожную карту сотрудничества в атомной и смежных областях и дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС. 16 октября президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан планирует построить вторую и третью атомные электростанции.