Перекрестные Дни России и Узбекистана пройдут в обеих странах в 2027 году

6 октября в приветствии участникам, организаторам и гостям III Совета регионов России и Узбекистана Путин заявил об успешном развитии отношений Москвы и Ташкента в духе стратегического партнерства и союзничества. По его словам, в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнерами вовлечено почти 80 российских регионов.