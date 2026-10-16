Мирзиеев заявил о планах строительства второй и третьей АЭС в Узбекистане
Узбекистан планирует построить вторую и третью атомные электростанции. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на встрече с инвесторами, передает Gazeta Uz.
По словам главы государства, страна намерена расширять атомную отрасль на фоне накопленного опыта в этой сфере. Мирзиеев также сообщил о подготовке переговоров с потенциальными партнерами по строительству второй АЭС.
«У нас есть планы и по второй, и по третьей», – заявил президент.
По его данным, переговоры с потенциальными инвесторами намечены на 17 октября.
4 июня Мирзиеев и президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Узбекистане. 24 марта 2026 г. «Росатом» и узбекистанский «Узатом» подписали два ключевых документа – дорожную карту сотрудничества в атомной и смежных областях и дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС.
В октябре 2025 г. уже началась активная работа на площадке малой станции, где были проведены большие грунтовые работы и подготовлен котлован под строительство, в марте начали заливать «подбетонку». 24 марта 2026 г. «Росатом» и Агентство по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана («Узатом») подписали два ключевых документа – дорожную карту сотрудничества в атомной и смежных областях и дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС.