«Росатом» планирует начать строительство АЭС в Узбекистане летом 2026 года
«Росатом» начнет строительство атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане летом 2026 г., сейчас идет заливка «подбетонки» на месте объекта. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев после того, как «Росатом» и Агентство по атомной энергии Узбекистана подписали дополнительное соглашение к контракту по строительству АЭС в Джизакской области Узбекистана.
«Сегодня мы начинаем заливать «подбетонку», чтобы двинуться к лету уже к «первому бетону» на объекте, который <...> включает в себя два малых блока», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как напомнил Лихачев, в октябре 2025 г. уже началась активная работа на площадке малой станции, где были проведены большие грунтовые работы и подготовлен котлован.
20 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2,4 ГВт. В августе госкорпорация начала изыскательные работы на площадке.