«Росатом» планирует начать строительство АЭС в Узбекистане летом 2026 года

«Росатом» начнет строительство атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане летом 2026 г., сейчас идет заливка «подбетонки» на месте объекта. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев после того, как «Росатом» и Агентство по атомной энергии Узбекистана подписали дополнительное соглашение к контракту по строительству АЭС в Джизакской области Узбекистана.