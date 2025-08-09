Как «Росатом» возведет первую АЭС Казахстана на берегу Балхаша

Как «Росатом» возведет первую АЭС Казахстана на берегу БалхашаКредит и реактор даст Москва, но часть оборудования построит Астана
Выигравший в июне 2025 г. тендер и возглавивший международный консорциум по постройке первой АЭС большой мощности (2,4 ГВт) в Казахстане «Росатом» 8 августа приступил к изыскательным работам на площадке на берегу озера Балхаш у поселка Улькен. В церемонии в честь бурения первой скважины приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. По словам Лихачева, начинающийся этап работ должен «подтвердить наши теоретические гипотезы и все нюансы размещения атомной электростанции как с точки зрения географии, так и с точки зрения технических решений».
Площадка на берегу Балхаша у Улькена, где ранее пытались еще в советское время в 1980-е гг. построить ГРЭС, затем – ТЭС и даже АЭС, уже признана оптимальной по ряду причин, включая гидрологию, экологию, наличие инфраструктуры для сбыта энергии, отмечает редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров. Но конкретная точка размещения будущей АЭС пока не называлась. Источник «Ведомостей» с казахстанской стороны отметил, что она может быть построена не на месте заделов для прежних станций, строительство которых в свое время не удалось продвинуть дальше фундаментов.
Российский дизайн и реактор
Хотя в основе станции – российский проект, дизайн и, по выражению Лихачева, «реакторы-бестселлеры» ВВЭР-1200, возводимые сейчас для энергоблоков за рубежом, «Росатом» благодаря казахстанскому опыту рассчитывает на высокий уровень локализации оборудования. «Мы готовы реализовать международный проект с привлечением самых лучших технологий в машиностроении, приборостроении создании систем управления и готовы огромную часть работы, может быть, 30%, может, более 30%, всего объема капиталовложений здесь локализовать для предприятий Казахстана», – сказал Лихачев.
При этом казахстанской стороне нужно пройти «путь для этого, подтвердить компетенции, подтвердить абсолютную безопасность», добавил глава «Росатома». По мнению Уварова, опыт Белорусской АЭС говорит о том, что значительную часть оборудования выгоднее произвести на месте при наличии соответствующих мощностей и компетенций – в белорусском случае, например, это была вентиляция. «Казахстанцы могут производить множество «мелких» позиций, что нерентабельно тащить из России или третьих стран, ввиду их количества это уже большие деньги. Казахстан точно мог бы поучаствовать в проектировании и частично создании схемы выдачи электроэнергии», – считает он.
Лихачев напомнил, что у Казахстана «огромный опыт работы в атомной сфере» и республика «без сомнений входит в мировую атомную элиту». Глава «Росатома» напомнил о сохраняющихся с советских времен производственных и технологических связях в этой отрасли, особо отметив пример «легендарного» советского промышленного реактора БН-350 в Актау, работавший в 1973-1999 гг. на побережье Каспия. Он давал городу энергию, тепло и пресную воду.
Схема владения
«Росатом» будет лишь генподрядчиком и главой международного консорциума по строительству АЭС на Балхаше. Как заявил на пресс-конференции гендиректор ТОО «Казахстанские атомные энергетические станции» Ернат Бердигулов, в этом отличие, например, от схемы с турецкой АЭС «Аккую», где «Росатом» и подрядчик, и эксплуатант станции с разделением прибыли от продажи энергии.
В конце июня глава агентства по атомной энергетике Казахстана Саткалиев называл вероятную стоимость станции российского дизайна в районе «минимум $14 млрд». Но окончательная стоимость, по словам Бердигулова, будет ясна после разведочных работ и понимания, кто из международных партнеров Казахстана будет поставлять оборудование.
Основным источником финансирования и его ключевым условием, добавил он, рассматривается привлечение межгосударственного экспортного кредита «со стороны Российской Федерации». «Условия данного экспортного кредита в настоящее время обсуждаются с российскими банками», – отметил Бердигулов на церемонии начала разведочных работ.
По словам Уварова, эта схема владения и финансирования скорее типичная, в отличие от «Аккую», что была «исключением». По его словам, «Росатом» здесь обычный генподрядчик, но после завершения он уйдет «не совсем»: «Останутся работы по обслуживанию, поставке запчастей». Эксперт допустил привлечение кредита от крупных российских госбанков. «Сбер» уже выделял кредиты на строительство турецкой АЭС в размере $800 млн в 2021 г.
Локализация топлива
Лихачев не забыл и про главный козырь Казахстана – крупнейшие на планете запасы урана, более 40% мировой добычи. Мировым лидером по обогащению является «Росатом».
При этом замглавы атомного агентства Казахстана Асет Махамбетов отметил, что страна все-таки производит с 2021 г. топливо, в частности, урановые порошки и «таблетки», а также целые тепловыделяющие сборки (ТВС) для реакторов, на Ульбинском металлургическом комбинате (УМК), не уточнив, кому они поставляются: «ТВС являются готовыми ядерным топливом, которое загружается на атомные электростанции в реакторах. <...> В принципе, приоритетно, мы свою станцию будем обеспечивать своим топливом».
Уваров согласен, что на УМК уже производят топливо. Но оно не для станций советско-российского дизайна, а для устаревших китайских второго поколения, построенных по французской лицензионной технологии. По словам эксперта, УМК способен освоить и топливо для ВВЭР-1200, но тогда «Росатом» должен передать технологию. «Выгодно ли это «Росатому»? На каких условиях будет передача, какой объем производства топлива запланирован для двух блоков в Казахстане? И насколько это будет хорошо для экономики? Однозначных ответов нет, и пока заявление Махамбетова скорее рассчитано на внутреннюю публику», – полагает Уваров.