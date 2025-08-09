Как «Росатом» возведет первую АЭС Казахстана на берегу Балхаша

Площадка на берегу Балхаша у Улькена, где ранее пытались еще в советское время в 1980-е гг. построить ГРЭС, затем – ТЭС и даже АЭС, уже признана оптимальной по ряду причин, включая гидрологию, экологию, наличие инфраструктуры для сбыта энергии, отмечает редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров. Но конкретная точка размещения будущей АЭС пока не называлась. Источник «Ведомостей» с казахстанской стороны отметил, что она может быть построена не на месте заделов для прежних станций, строительство которых в свое время не удалось продвинуть дальше фундаментов.