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Россия и Узбекистан дали старт строительству первой АЭС в республике

Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев и президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Узбекистане. Мирзиев назвал это событие историческим и характеризовал запуск как начало нового этапа технологического, промышленного и научного развития страны.

«Мы даем старт, начало нового этапа, технологического, промышленного и научного развития нашей страны», – сказал узбекский лидер (цитата по «РИА Новости»).

Мирзиеев подчеркнул, что АЭС после выхода на полную проектную мощность внесет значимый вклад в электрогенерацию страны, обеспечит потребителей чистой электроэнергией и станет драйвером развития национальной экономики, научного и производственного потенциала республики.

В октябре 2025 г. уже началась активная работа на площадке малой станции, где были проведены большие грунтовые работы и подготовлен котлован под строительство, в марте начали заливать «подбетонку». 24 марта 2026 г. «Росатом» и Агентство по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана («Узатом») подписали два ключевых документа – дорожную карту сотрудничества в атомной и смежных областях и дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС.

Соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС было подписано на ПМЭФ-2025.

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