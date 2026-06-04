Россия и Узбекистан дали старт строительству первой АЭС в республике

В октябре 2025 г. уже началась активная работа на площадке малой станции, где были проведены большие грунтовые работы и подготовлен котлован под строительство, в марте начали заливать «подбетонку». 24 марта 2026 г. «Росатом» и Агентство по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана («Узатом») подписали два ключевых документа – дорожную карту сотрудничества в атомной и смежных областях и дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС.