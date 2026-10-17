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Завод Kromberg & Schubert в Луцке сообщил о приостановке работы

Антон Потоков

Завод Kromberg & Schubert в городе Луцке на Украине остановил работу после удара российской армии. Об этом компания сообщила в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Наш безусловный приоритет – безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников. Сейчас мы оцениваем ситуацию и координируем все дальнейшие действия», – говорится в сообщении.

В сообщении было отмечено, что работников эвакуировали за короткий промежуток времени. Сотрудников попросили оставаться на связи со своими руководителями. Позже компания по внутренним коммуникационным каналам сообщит, когда сотрудники смогут вернуться к работе.

17 октября Минобороны РФ сообщило, что в Луцке российские военные поразили предприятие Kromberg & Schubert, которое осуществляло ремонт автотехники для армии Украины.

Также армия России нанесла удар по электроподстанции (обеспечивала работу предприятий военной промышленности) в населенном пункте Колодное Тернопольской области. Кроме того, в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем был уничтожен сухогруз.

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