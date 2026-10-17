Мерц: в будущем Германии придется вернуть воинскую повинность
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на мероприятии «День Германии», организованном молодежным союзом ХДС/ХСС в Бонне, заявил, что Германия в будущем может вернуться к воинской повинности.
«Мы ввели эту новую модель службы на добровольной основе. Я не хочу предвосхищать результат оценки, которую мы дадим [эффективности модели военной службы] в следующем году, но мы не без основания включили возвращение воинской повинности в нашу основную программу», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мерц добавил, что в Германии растет ощущение, что в будущем без такого решения не обойтись, и выразил уверенность в том, что молодое поколение жителей ФРГ, как мужчин, так и женщин, готово нести воинскую службу во благо немецкого общества.
В декабре 2025 г. в Германии вернули добровольную воинскую службу, которая была отменена в 2011 г. Мера направлена на увеличение личного состава бундесвера до 260 000 человек к 2035 г. и подготовку 200 000 резервистов.
В июне председатель комитета по обороне немецкого парламента Томас Ревекамп заявил, что Германия рассматривает возможность введения обязательной военной службы для мужчин к 2027 г. Берлин укрепляет вооруженные силы при помощи добровольческих программ, но законодатели опасаются, что таких мер недостаточно, чтобы противостоять «угрозе» со стороны России.
2 октября Мерц заявил, что Россия якобы угрожает порядку в Европе.