Мерц: в будущем Германии придется вернуть воинскую повинность

«Мы ввели эту новую модель службы на добровольной основе. Я не хочу предвосхищать результат оценки, которую мы дадим [эффективности модели военной службы] в следующем году, но мы не без основания включили возвращение воинской повинности в нашу основную программу», – сказал он (цитата по ТАСС).