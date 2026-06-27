Германия может вернуть обязательный призыв с 2027 года
Германия рассматривает введение обязательной военной службы для мужчин к 2027 г. Об этом заявил председатель комитета по обороне немецкого парламента Томас Ревекамп, сообщила газета The Telegraph.
Берлин укрепляет вооруженные силы при помощи добровольческих программ, но законодатели опасаются, что таких мер недостаточно, чтобы противостоять угрозе со стороны России. Ревекамп отметил, что решение должно быть принято до 31 июля 2027 г., когда вступит в силу законодательство о военной службе.
Газета отметила, что, несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, ФРГ испытывает проблемы с численностью армии.
22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г. По его словам, в контексте действий на международной арене и приоритетов главная задача государств НАТО и ЕС – добиться стратегического поражения России.
В июле 2025 г. «Ведомости» писали, что правительство Германии намерено обеспечить бундесвер на ближайшие годы крупным оборонным заказом. В него войдут 20 истребителей Eurofighter, от 2000 до 5000 многоцелевых бронемашин Boxer, а также 3500 БМП Patria. Всего более 60 оборонных заказов должен будет утвердить немецкий парламент до конца 2025 г. А их выполнение – инициатива с продолжительным сроком исполнения до 2034 г.
Если в 2026 г. оборонные траты ФРГ будут составлять 2,8% от ВВП, то в 2029 г. – 3,5%. Это соответствует той планке, которую поставили на саммите НАТО в 2025 г. по доведению военных расходов стран – участниц блока. Но там эта цель привязана к 2035 г.