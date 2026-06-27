Германия может вернуть обязательный призыв с 2027 года

В июле 2025 г. «Ведомости» писали, что правительство Германии намерено обеспечить бундесвер на ближайшие годы крупным оборонным заказом. В него войдут 20 истребителей Eurofighter, от 2000 до 5000 многоцелевых бронемашин Boxer, а также 3500 БМП Patria. Всего более 60 оборонных заказов должен будет утвердить немецкий парламент до конца 2025 г. А их выполнение – инициатива с продолжительным сроком исполнения до 2034 г.