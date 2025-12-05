Германия вслед за Францией вернула добровольную срочную военную службу

Именно «облегченный» формат как альтернативу всеобщей воинской повинности министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ) называл наиболее подходящим вариантом в интервью FAZ 17 ноября. Он упомянул его в контексте угрозы войны с Россией, по его словам, возможной уже в 2029 г. Писториус при этом считает нереалистичной для нынешней ФРГ призывную армию. На данный момент бундесвер, по его словам, неспособен «переварить», обучить и разместить до 350 000 новобранцев ежегодно, как было в годы холодной войны. Так он оппонировал июльским призывам президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости призыва. Хотя в декабре 2023 г. Писториус сам назвал отмену призыва в 2011 г. «ошибкой».