Германия вслед за Францией вернула добровольную срочную военную службу

Германия вслед за Францией вернула добровольную срочную военную службуБерлин хочет нарастить армию со 183 000 до 260 000 человек и получить 200 000 в резерве к 2035 году
Бундестаг (нижняя палата парламента ФРГ) большинством голосов утвердил законопроект о возвращении в Германии добровольной воинской службы. Призыв в стране отменен с 2011 г.: и немецкая армия сейчас считается профессиональной. О принятии закона сообщает сайт парламента Германии.
Эта мера призвана нарастить личный состав бундесвера с текущих 183 000 человек до 260 000 к 2035 г. и получить 200 000 резервистов. Аналогичный механизм действует в соседней Франции.
Между профессиональной и призывной
За законопроект «О модернизации военной службы» проголосовали 323 депутата, против – 272. Один член бундестага воздержался. Прохождение закона обеспечили депутаты фракций, входящих в правящую коалицию ХДС/ХСС и СДПГ. Оппозиционные фракции АдГ, «Альянс 90»/«Зеленые» и левые голосовали против.
Еще в апреле 2025 г. генеральный инспектор бундесвера (высшая должность в структуре немецкой армии) Карстен Бройер говорил, что 460 000 военнослужащих и резервистов необходимы ФРГ при обязательствах страны в НАТО. Для достижения этих показателей, согласно новому закону, в Германии с января 2026 г. возвращается медосвидетельствование достигших 18-летия мужчин (обязательное) и женщин (добровольное). Обследование коснется тех, кто рожден в 2008 г. и позже.
Параллельно возобновляется добровольная срочная военная служба от полугода до года с вознаграждением в 2600 евро в месяц, «включая проживание», и по возможности недалеко от места жительства. Пришедшим на годичную службу дадут субсидию на получение водительских прав на легковой или грузовой транспорт. Закончившим годовую службу предлагается подписывать длительные контракты общим сроком до 25 лет уже в профессиональной армии.
По мнению депутатов АдГ, предложенная схема не решает проблему комплектования армии. «Зеленые» считают, что в новом законе «нет ответов на решение проблем безопасности» и призывают усилить гражданскую оборону. Левые протестуют против принудительного обязательства по медосвидетельствованию и перспективы принудительной службы и участия в боевых действиях. Это, по мнению партии, будет жертвой жизней немцев «за интересы богатых», а солдаты станут «пушечным мясом на Украине» или «силовым инструментом государства». Депутаты от СДПГ парировали, что только так Германия может обеспечить себе способность защищаться.
По словам научного сотрудника Института международных отношений МГИМО Артема Соколова, данные инициативы – серьезный шаг в рамках объявленного с 2022 г. преобразования бундесвера. По словам эксперта, после отмены обязательного призыва 14 лет назад в армии обострился кадровый кризис: «Характерно, что консенсусом для правящих ХДС/ХСС и СДПГ оказался этот вариант, а не система до 2011 г., но, с другой стороны, сделан значительный шаг к возвращению воинской повинности».
Именно «облегченный» формат как альтернативу всеобщей воинской повинности министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ) называл наиболее подходящим вариантом в интервью FAZ 17 ноября. Он упомянул его в контексте угрозы войны с Россией, по его словам, возможной уже в 2029 г. Писториус при этом считает нереалистичной для нынешней ФРГ призывную армию. На данный момент бундесвер, по его словам, неспособен «переварить», обучить и разместить до 350 000 новобранцев ежегодно, как было в годы холодной войны. Так он оппонировал июльским призывам президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости призыва. Хотя в декабре 2023 г. Писториус сам назвал отмену призыва в 2011 г. «ошибкой».
Впрочем, если планы по набору добровольцев не выполнят, законопроект предусматривает внедрение принудительного элемента набора, что возмутило его оппонентов. Но эту опцию бундестаг планирует детальнее прописать в отдельном документе, которому потребуется пройти голосование в бундестаге.
Нынешнюю опцию критиковали в Германии как полумеры и «ленивый компромисс». Так ее назвал профессор Центра передовых исследований в области безопасности, стратегии и интеграции (CASSIS) при Боннском университете Ульрих Шиле. По словам директора Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохора Тебина, Шиле прав как «ястреб», но эти полумеры в ближайшие годы – единственный вариант в силу общественных настроений и непростой внутриполитической ситуации.
В предлагаемой сейчас системе есть противоречие между профессиональной контрактной армией и призывной в логике «вооруженного народа», замечает эксперт. Эти стратегии можно, хотя и непросто увязать, поясняет Тебин: «Если в течение десяти лет власти ФРГ будут проводить последовательную комплексную политику, в том числе в плане пропаганды, общественные настроения могут трансформироваться, а вопрос обязательной военной службы начнет восприниматься менее отрицательно».
Как в Европе пытаются нарастить резерв армии
В опубликованном в марте параллельно с программой перевооружения ВПК ЕС докладе Европарламента отмечается, что воинский призыв и его разновидности возвращаются в европейскую повестку. Это связано с проблемами комплектования: за десять лет до конфликта на Украине, по данным Euromil, вооруженные силы ужались на 16%. С учетом угрозы вывода военных США из Европы Кильский институт считает, что странам ЕС нужно нарастить армии на 300 000 человек.
Германия не единственная страна в ЕС, которая пытается вернуться к пока что добровольной воинской службе. Так, 27 ноября президент Франции Эммануэль Макрон также возобновил добровольную воинскую службу на срок в 10 месяцев для мужчин и женщин с 18 лет. В месяц добровольцы получат в три раза меньше, чем их коллеги в ФРГ – 800 евро, но с бесплатным питанием и жильем.
Сначала отберут 3000 «наиболее мотивированных и отвечающих потребностям». Потом доведут набор до 10 000 человек к 2030 г. и 50 000 – к 2035 г., привлекая добровольцев, в том числе, к перманентной с 2015 г. антитеррористической операции по охране стратегических инфраструктурных объектов и патрулированию улиц Sentinelle. Так во Франции хотят довести обученный резерв с 45 000 до 80 000 человек к 2030 г.
Пытаются привлечь добровольцев и в Бельгии. В начале ноября минобороны страны разослало около 150 000 повесток подросткам, которым скоро исполнится 18 лет, отметив, что возвращение к обязательному призыву, остановленному в 1993 г., пока не планируется. Добровольная служба в Бельгии не отменялась. Но это не помогло остановить сокращение армии на четверть за десятилетие.
В Италии, где призыв отменен в 2005 г., в конце ноября министр обороны Гвидо Крозетто допустил возможность добровольной военной службы. Он анонсировал внесение в декабре соответствующего законопроекта.
По данным Евростата, в ЕС (кроме Австрии, Кипра и Мальты) и Норвегии живут 108 млн мужчин 18-55 лет. В Великобритании – 16,4 млн по данным ее статистики. Итого более 124 млн мужчин годного для службы возраста. В методике российского Минобороны мобрезерв – 70% от мужчин. Таким образом, у европейских стран НАТО он – 86 млн мужчин.
По данным аналитического ежегодника Military Balance – 2024, численность армий европейских стран НАТО – 1,93 млн. Без Турции с ее 355 000 человек – 1,57 млн. На данный момент крупнейшие вооруженные силы в Европе (после Турции) имеет Франция (203 850), далее – Германия, на третьем месте – Италия (160 900, резерв – 14 000), на четвертом – Великобритания (144 400, резерв – 70 000), на пятом – Греция (132 200, резерв – 290 000 ), на шестом – Испания (124 000, резерв 14 500), на седьмом – Польша (100 450, резерв – 32 450 ), на восьмом – Румыния (70 000, резерв – 55 000), на девятом – Болгария (37 000, резерв – 3000), на десятом – Венгрия (32 000, резерв – 20 000).
Страны НАТО с призывом на 2025 г. – это Греция, Литва, Латвия (с 2024 г.), Норвегия, Финляндия, Эстония и Португалия. Швеция в 2024 г. восстановила обязательную гражданскую службу.
Между желаемым и возможным
Обеспечения роста численности и набора качественного личного состава вооруженных сил – одна из сложнейших задач для входящих в НАТО стран ЕС и Великобритании, отмечает Тебин. По его словам, на пути к этой цели европейские власти сталкиваются как с последствиями падения престижа и привлекательности военной службы, так и с трудностями в привлечении и удержании квалифицированных кадров в армии.
Армии стран Европы вынуждены остро конкурировать с гражданским сектором, отмечает Тебин. Он допускает, что при снижении доходов населения, росте безработицы служба будет более привлекательной.
Но конкурентоспособное денежное и социальное обеспечение потребует больших денег, отмечает Тебин. Только для французской программы добровольной службы нужно дополнительно 2 млрд евро в год. Это, отмечает эксперт, противоречит приоритету военных затрат на перевооружение и закупки техники.