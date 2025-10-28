Как в России менялся призыв: возраст, сроки службы и количество новобранцев

Призыв 2025 г. станет последним в истории России, который проводили дважды в год с перерывами. Рассылать повестки, проводить медицинские обследования и заседания призывных комиссий станут с 1 января по 31 декабря. Срок явки по электронной повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения. При этом сроки отправки срочников в части останутся прежними – с 1 апреля до 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. По данным СМИ, изменения вводят, чтобы равномерно распределить нагрузку на призывные пункты России. В Госдуме РФ закон приняли в первом чтении 24 сентября, во втором – 21 октября, в третьем – 28 октября 2025 г.