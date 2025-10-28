Как в России менялся призыв: возраст, сроки службы и количество новобранцев

Как в России менялся призыв: возраст, сроки службы и количество новобранцевДепутаты Госдумы одобрили закон о круглогодичном наборе в ВС
В Госдуме приняли закон, который переводит Вооруженные силы на круглогодичный призыв – с 1 января по 31 декабря. При этом, согласно одобренному документу, отправка новобранцев к местам прохождения срочной службы по-прежнему будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов президента РФ.
Кого и как призывали в царской России
Проводить призыв начали при Петре I – после введения обязательной рекрутской повинности в 1699 г. Она не считалась всеобщей: в солдаты забирали по одному парню с 20 крестьянских дворов. Призывной возраст в те годы составлял 15-20 лет. Но попавшие под призыв рекруты служили пожизненно, «доколе силы и здоровье позволят».
Впоследствии правила неоднократно меняли. Начиная с 1766 г. призывали мужчин от 17 до 35 лет – по 2-3 рекрута с 500 крестьян. Наиболее массовыми в годы Российской империи стали призывы во время Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны 1853–1856 гг.: по 10 и 35 рекрутов с 500 ревизских душ соответственно. В 1793 г. при просвещенной императрице Екатерине II сроки службы сократили до 25 лет.
Курс по смягчению продолжил и кадровый военный Николай I. В 1831 г. он сжал призывной возраст до пятилетнего интервала – с 20 до 25 (вместо 18 – с 17 до 35 лет), в 1834-м сократил сроки службы до 20 лет.
В 1874 г. военный министр Дмитрий Милютин провел новые реформы и ввел всеобщую воинскую повинность – впервые призыв коснулся всего мужского населения страны. Призывной возраст в это время составлял 21 год, а сроки службы – 15 лет в армии и 10 лет на ВМФ (шесть и семь лет активной службы соответственно).
В 1905–1912 гг. после неудачной для страны Русско-японской войны в империи снова провели реформы и сократили сроки активной службы до трех–пяти лет. Невероятный прогресс, если сравнивать с пожизненной службой при Петре I.
Кого и как призывали в СССР
После революции служба в армии первое время была добровольной, но ненадолго: в 1918 г. власти приняли декрет «О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную армию». В 1922 г. впервые прописали конкретные сроки службы. Изначально они составляли от полутора (пехота и артиллерия) до четырех с половиной лет (флот), но затем их скорректировали – от двух до четырех (1925-1939 гг.) и от двух до пяти (1939-1967). Призывной возраст в это время колебался от 19 лет до 21 года.
В годы Великой Отечественной войны комплектование армии проводили на основе всеобщей мобилизации. Несколько лет после нее призывников набирали не в армию, а на предприятия и стройки. Таким образом СССР восстанавливал разрушенные объекты и населенные пункты.
Последний советский закон «О всеобщей воинской обязанности» принят 12 октября 1967 г. Прописанные в нем правила многим знакомы: призывной возраст – от 18 до 27 лет и сроки службы – от одного до трех лет. Призыв граждан проводился повсеместно и два раза в год – весной и осенью (в мае – июне и в ноябре – декабре). Процедуры регламентировали приказы министров обороны СССР. Количество призывников в стране не раскрывали.
Кого и как призывают в России
Первый российский закон «О воинской обязанности и военной службе» приняли в феврале 1993 г. Его обновленный вариант одобрен в марте 1998 г. Призывной возраст во второй версии не изменился – от 18 до 27 лет, но сократился срок службы – до одного и двух лет. Параллельно появилась возможность контрактной службы.
Нормы призывов устанавливаются указами президента России. План первого был опубликован 15 апреля 1994 г. Он составил 216 000 новобранцев. По данным СМИ, в 1994-1999 гг. в армию призывали в среднем по 400 000 мужчин в год.
В 1990-е из-за случаев дедовщины и напряженности вокруг Чечни активисты высказывались за отмену призывной системы. Во время предвыборной кампании 1996 г. Борис Ельцин подписал указ, обязывающий к 2000 г. отказаться от срочников и перейти к профессиональной армии.
Однако новый закон о воинской обязанности, вступивший в силу 1 апреля 1998 г., призывную систему, напротив, ужесточил, лишив некоторые категории граждан отсрочек и установив уголовную ответственность за неявку в военкомат. Указ президента при этом был скорректирован: теперь переход к полностью профессиональной армии предусматривался «по мере создания необходимых условий».
В 2004 г. молодым людям предоставили возможность альтернативной гражданской службы (АГС). Ее сроки составляют 21 месяц (в военных организациях – 18 месяцев). В рамках АГС военнообязанным доступны 266 профессий.
В осенний призыв 2006 г. вооруженные силы призвали всего 123 310 новобранцев (минимум на тот момент в современной России). По данным СМИ, повлияли и реформирование армии, и последствия демографической ямы в 1986–1988 гг.
Вслед за этим в России существенно сократили сроки службы. В 2007 г. в стране призывали не на два года, а на 18 месяцев. В 2008 г. срок службы сделали минимальным за всю историю России и СССР. Он составил 12 месяцев, начиная с прибытия на сборный пункт и заканчивая исключением из списков части. Весной 2009 г. в России призвали по новым правилам 305 560 новобранцев.
Во время предвыборной кампании 2012 г. президент Владимир Путин назвал одной из целей страны «построение полностью профессиональной армии». «Вместе с тем, и это надо четко понимать: профессиональная армия – это "дорогая" армия. Сохранение смешанной системы комплектования на обозримую перспективу – это компромисс между поставленными задачами и текущими возможностями», – написал российский лидер в программной статье для «Российской газеты».
Параллельно число срочников сократилось: начиная с 2012 г. нормы призывов не превышали 155 500 новобранцев за кампанию. В 2021 г. число контрактников вдвое превысило количество призывников. Вместе с этим в армии запустили и развивали спортивные, научные и научно-производственные роты для срочников.
Все это время весенний призыв начинался 1 апреля и продолжался до 15 июля, осенний проходил с 1 октября по 31 декабря. На Крайнем Севере новобранцев набирали только осенью – из-за особенностей климата и транспортного сообщения.
Кого и как призывают в России во время спецоперации
Во время спецоперации в сентябре – октябре 2022 г. в России провели частичную мобилизацию, в ходе которой в армию отправились 300 000 россиян (средний возраст мужчин составил 35 лет). Процесс не касался срочников. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что они не привлекаются к боевым действиям.
Весной 2022 г. в ВС РФ призвали 134 500, осенью – 120 000 срочников. В весенний призыв 2023 г. в армию поступили 147 000, в осенний – 130 000 новобранцев. В последнем приняли участие новые регионы России.
Впоследствии система претерпела несколько важных изменений. С 1 января 2024 г. вступили в силу поправки, повысившие предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет. При обсуждении инициативы одновременно предлагалось изменить и нижний предел (с 18 до 21), но он остался прежним. По словам парламентариев, это сделали по просьбам граждан. «Именно в 18 лет им проще пойти отслужить. А потом уже заниматься образованием, трудоустройством», – объяснял СМИ глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В апреле 2023 г. Владимир Путин подписал закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках в России. Единый цифровой реестр воинского учета заработал 1 ноября 2024 г. После этого оповещения призывникам могут прийти через «Госуслуги». Бумажные повестки вручали только лично или через работодателя. Цифровые аналоги юридически значимы и считаются врученными автоматически – спустя неделю после регистрации внутри системы. На территории Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей, а также Москвы теперь рассылаются только электронные повестки.
Новшества почти не отразились на статистике 2024 г. В весенний призыв призвали 150 000 срочников, в осенний – 133 000.
31 марта 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем наборе на военную службу, который по традиции прошел с 1 апреля по 15 июля. Его запланировали самым масштабным с весны 2011-го (тогда 203 720 срочников). Весной – летом 2025 г. рассчитывали призвать 160 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Перед осенним призывом 2025 г. правительство России внесло изменения в так называемое «Расписание болезней». Это документ, с помощью которого определяют категории годности. Впервые его приняли в 2013-м и, по словам экспертов, почти не меняли: мужчины с категориями «В» и «Д» освобождены от призывов, молодые люди с «Г» получают временные отсрочки (например, пока срастается сложный перелом). В новой редакции «Расписания болезней» некоторые заболевания – например, сифилис и гипертония первой стадии – перестали считаться основанием для серьезной отсрочки или освобождения от службы.
В осенний призыв 2025 г. план составляет 135 000 новобранцев, следует из официальных документов. Его запланировали максимальным с осени 2016 г. (152 000 срочников).
«В весенний призыв должны были набрать 160 000 призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», – пояснил рост цифр глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Он также отметил, что в России идет формирование новых военных частей, в том числе для «прикрытия границы с Финляндией».
Нынешний осенний призыв по традиции продлится с октября по конец декабря 2025 г. «Не менее трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска», – говорил в интервью «Красной звезде» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
Призыв 2025 г. станет последним в истории России, который проводили дважды в год с перерывами. Рассылать повестки, проводить медицинские обследования и заседания призывных комиссий станут с 1 января по 31 декабря. Срок явки по электронной повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения. При этом сроки отправки срочников в части останутся прежними – с 1 апреля до 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. По данным СМИ, изменения вводят, чтобы равномерно распределить нагрузку на призывные пункты России. В Госдуме РФ закон приняли в первом чтении 24 сентября, во втором – 21 октября, в третьем – 28 октября 2025 г.